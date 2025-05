ALUNOS-ATLETAS DO VÔLEI DE PRAIA VIVEM EXPERIÊNCIA ÚNICA NOS JOGOS DA PRIMAVERA EM ARENA DE TORNEIO NACIONAL

A energia do vôlei de praia toma conta da capital sergipana desde o dia 14 de maio, com a realização de mais uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP). E além dos grandes nomes do esporte nacional, quem também teve a chance de brilhar na mesma arena montada na Orla da Atalaia, em Aracaju, foram os alunos-atletas que participam dos Jogos da Primavera, promovidos pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

Os jovens atletas das escolas públicas e particulares do estado tiveram a oportunidade de jogar na mesma quadra de areia utilizada pelos seus ídolos. Para muitos, foi a primeira vez em uma estrutura profissional, com arquibancadas, juiz de linha, iluminação e toda a logística de um campeonato de alto nível.

“Foi um sonho realizado. Jogar onde os melhores do Brasil jogam nos dá ainda mais vontade de treinar e crescer no esporte. Me senti uma atleta de verdade. Demorei quatro horas para chegar aqui e estou ansioso com os Jogos”, contou, emocionado, o estudante Bernardo Silva, da rede estadual de ensino do município de Porto da Folha, sertão do estado.

Para Isac Sampaio, aluno do ensino médio da rede estadual de Nossa Senhora das Dores, cidade do agreste sergipano, participar de uma competição dentro do circuito brasileiro foi algo inusitado. “A gente treina na escola, na quadra de areia simples, e de repente está aqui, com estrutura de campeonato nacional, torcida, som, tudo! Dá um frio na barriga, mas também dá orgulho. Eu nunca vou esquecer esse dia”, revelou.

A ação faz parte de uma proposta da Seel de integrar as competições escolares com eventos nacionais, criando uma ponte entre a iniciação esportiva e o alto rendimento. “Essa vivência é transformadora para esses jovens. Eles se inspiram, se sentem valorizados e percebem que, com dedicação, também podem chegar lá. É isso que queremos com os Jogos da Primavera: revelar talentos, mas também proporcionar experiências marcantes”, destacou a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas.

Coordenador dos Jogos da Primavera, o diretor de esporte educacional da Seel, Ulisses Máximo, ressaltou o impacto positivo da atividade. “A participação deles nesta arena é muito mais do que competição. É motivação, aprendizado e inclusão. Estamos falando de alunos que, em sua maioria, nunca teriam acesso a uma estrutura dessa magnitude. Isso reforça o papel social e formativo do esporte”, explicou.

Desenvolvimento

A arena do Circuito Brasileiro segue movimentada neste domingo, 18, reunindo os principais nomes do vôlei de praia nacional e também os alunos-atletas sergipanos, que continuam disputando as partidas dos Jogos da Primavera durante a tarde.

Nesta edição dos Jogos da Primavera, a modalidade de vôlei de praia contou com a participação de dezenas de duplas escolares, somando 240 atletas, entre masculino e feminino, nas categorias infantil e juvenil. Ao todo, os Jogos reuniram quase 12 mil estudantes-atletas, representando 481 escolas públicas e privadas de 72 municípios sergipanos. A competição, maior do esporte escolar de Sergipe, reforça o compromisso com a inclusão, o talento e a formação esportiva desde a base.

Foto: Ascom/Seel