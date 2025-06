Alunos da Escola Bebé Tiúba fazem reforço de leitura e matemática

Com o objetivo de melhorar os índices educacionais, a Educação de Aracaju está promovendo, em 42 escolas de Ensino Fundamental da rede, entre os dias 25 de junho e 11 de julho, durante as férias escolares, um reforço escolar intitulado ‘Descomplica nas Férias’, destinado aos estudantes do 2º e do 5º ano.

Uma das unidades escolares que recebem esta atividade pedagógica é a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Bebé Tiúba, no conjunto Médici 2, na zona oeste de Aracaju, onde os alunos estão conseguindo aprender melhor o conteúdo aplicado em sala, pois, nessa modalidade, os professores conseguem fazer um acompanhamento individualizado, atendendo aos estudantes que têm dificuldades de aprendizagem.

A aluna Bianca Melissa, de 7 anos e estudante do 2º ano, falou da importância do reforço e de como está aprendendo durante o período. “Eu estou aprendendo a ler e a escrever melhor, comecei a ler sozinha e a professora me ensinou como identificar as letras pelo som”, disse a estudante.

Um dos objetivos do reforço é fazer com que os alunos que apresentaram dificuldade de leitura possam avançar nos níveis educacionais. Para a diretora da escola, a professora Auridete Carvalho, o reforço escolar serve para fazer correções em problemas que foram identificados no 1º semestre. “Nós fizemos reuniões com os pais e firmamos uma parceria para que eles trouxessem os seus filhos nas férias, para que a gente pudesse trabalhar as dificuldades que identificamos em relação à leitura e interpretação de texto nas turmas do 2º e do 5º ano, com alunos que percebemos que tiveram dificuldades. Quando as avaliações chegarem, esperamos que eles tenham avançado nas dificuldades que percebemos”, explicou.

Foto: Carol Silva e Jojo Cruz | Ascom/Semed