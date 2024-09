Alunos da Rede Estadual participam do primeiro dia de Simula Enem

Falta menos de dois meses para a realização da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o Brasil e quem sonha entrar no ensino superior vive momentos de muita preparação. Em Sergipe, não é diferente. Desde o início do ano, as ações são intensas nas escolas de ensino médio da Rede Estadual e nos polos do programa Pré-Universitário (Pré-Uni), da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc). Para intensificar ainda mais todo processo preparatório dos estudantes, aconteceu neste sábado, 14, o primeiro dia do Simula Enem, um simulado elaborado nos mesmos moldes do Enem, para que os candidatos testem os conhecimentos e sintam como será o clima do certame, que acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro.

As provas foram aplicadas em 203 escolas estaduais distribuídas em 73 municípios, com mais de 14 mil inscritos. “Por mais um ano consecutivo, o Simula Enem tem como público-alvo os alunos do 3º ano do Ensino Médio e os treineiros da Rede Pública. O principal objetivo é desenvolver as competências e habilidades alinhadas com a matriz de referência do exame e fazer com que o aluno vivencie todo sentimento do dia da prova, obedeça horário, leve os documentos, etc. O Simula Enem é uma ferramenta importante da preparação e dá aos alunos a oportunidade de responder uma prova similar ao Enem, com questões inéditas, elaboradas pelos professores articuladores do PréUni”, disse a prpfessora Eliane Passos.

Desde o início do ano letivo, alunos do 3º ano do Ensino Médio e do PréUni são preparados por seus professores, que têm priorizado os temas mais recorrentes no Enem e aplicado simulados regulares. A simulação deste sábado abordou as áreas de conhecimento de Linguagens e Suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A redação também foi destaque neste primeiro dia com o tema ‘Os desafios para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho’.

“Todo material foi elaborado cuidadosamente pelos nossos professores, com questões inéditas. Sempre tentamos trazer temas da atualidade, que podem ser cobrados no dia do Enem. O tema que escolhemos para o Simula é extremamente importante e sempre debatido em sala de aula. O Simula é uma das partes mais importante da nossa programação pré-Enem, que culmina com a grande Revisão Final, no Ginásio Constâncio Vieira, no dia 1º de novembro”, pontua a professora Gisele Pádua, coordenadora do PréUni Seduc.

Candidatos

O jovem Jorge Batista, do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, pretende cursar Direito. Ele foi um dos 14 mil estudantes que participaram do primeiro dia do Simula Enem. O rapaz chegou cedo, foi pontual e conta que toda preparação é necessária e determinante para o futuro. “É um período desafiador. Abrimos mão de muita coisa, de estar com a família e amigos por causa de um único propósito: a aprovação no Enem. É difícil, mas é gratificante”, afirmou.

Na região Agreste de Sergipe, 17 escolas estaduais aplicaram as provas do Simula Enem. “O Simula Enem é uma ação importante da Seduc, que dá a oportunidade aos nossos alunos do ensino médio para praticar ainda mais as questões, treinar o tempo, identificar as dificuldades que ainda existem e trabalhar toda a ansiedade que é natural de quem vem se preparando para isso. Nossas equipes estiveram neste primeiro dia acompanhando todo esse processo e fortalecendo o apoio aos nossos estudantes”, destacou o professor Gladston Santos, gestor da Diretoria Regional de Educação 03.

Para o secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, o Simula Enem é mais um reflexo do trabalho consolidado do programa Pré-Universitário da Seduc e de todas as equipes diretivas e professores das escolas estaduais unidos na finalidade preparar os estudantes para a aprovação do Enem. “O Pré-Universitário da Seduc Sergipe é o maior do país e algumas ações foram incorporadas ao projeto letivo de todas as escolas estaduais. Todo esse clima de prova é experimentado neste dia na Rede Pública. É uma oportunidade do aluno verificar qual disciplina está melhor, qual ele precisa de reforço, além de adquirir a experiência necessária para o dia da prova do Enem. Todas as escolas do ensino médio têm este dia letivo como dia de simulado na perspectiva do Enem. É um momento especial para que nossos alunos tenham a noção de tempo e de conteúdo, testem os conhecimentos e conheçam a logística posta no dia da prova”, ressaltou o gestor.

Foto: Seduc