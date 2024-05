Alunos da rede municipal participam de caminhada contra a dengue no bairro Jabotiana

Neste sábado (25), a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) José Airton de Andrade, localizada no bairro Jabotiana, realizou uma caminhada para conscientizar a comunidade sobre a importância dos cuidados contra a dengue. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), teve início às 8h e percorreu ruas ao redor da unidade escolar.

A ação teve como objetivo alertar a população sobre os riscos da dengue e a importância das medidas preventivas para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Alunos, professores e funcionários da Emef José Airton se engajaram na missão, e com auxílio de um carro de som, orientaram moradores sobre como eliminar focos de água parada, locais propícios para a reprodução do mosquito.

A diretora da Emef José Airton, Vilma Lima, destaca que a iniciativa tem como foco mobilizar a comunidade escolar e os moradores do bairro na luta contra a dengue. De acordo com ela, a ação ajudará os moradores e aumentará a participação de todos na prevenção, que é a maneira mais eficaz de evitar a doença.

“Há sempre uma preocupação social da escola, porque estamos inseridos na comunidade. Temos vários projetos ligados à saúde e o de combate à dengue é um deles. Fazemos ações como esta todos os anos, no segundo semestre e, devido ao aumento de contaminações nos últimos meses, resolvemos antecipar nossa culminância. Já são 3 mil pessoas que perderam sua vida por conta desta doença e combatê-la é um dever de toda a população”, pontua a diretora.

Agentes de transformação

Aluna do 4º ano do ensino fundamental na Emef, Ianny Lavínia Sampaio, de nove anos de idade, conta que a professora tem trabalhado o tema com sua turma desde o início do ano. “Ensaiamos muito para este dia. Dançamos, cantamos e achei bem legal porque tem sido algo divertido. Além disso, se todos fizermos o que a canção e nós, estudantes, estamos falando, vai parar um pouquinho de ter esse tanto de mosquito”, alerta.

Já Cícera Aylah Berlamino, da mesma idade e turma de Lavínia, fala que aprendeu muitas coisas interessantes sobre a prevenção da doença. “A gente não pode deixar lixo na rua, pode acumular água lá e causar uma tragédia por conta disso. Por isso a gente ensaiou bastante, até na hora do recreio, mas foi muito bom participar”, declara.

Alice Vitória Silva, de oito anos e cursando o 3º ano, conta que tem conversado com sua família sobre tudo que vem aprendendo sobre a dengue. “Tenho falado que um só mosquito consegue picar até 300 pessoas e que não podemos deixar água parada. Olhei se havia água parada nas garrafas pets, em tampas, e estou gostando muito de participar desse projeto”, relata.

Trabalho conjunto

Além da caminhada, a Semed tem desenvolvido diversas ações educativas nas escolas da rede municipal para combater a dengue, como mutirões para retirada de inservíveis e vistorias. Palestras, oficinas e atividades lúdicas estão sendo realizadas regularmente, visando conscientizar os estudantes sobre os cuidados necessários para prevenir a doença e a importância de disseminar essas informações em suas famílias e comunidades.

Moradora do bairro Jabotiana e mãe da aluna Ranielle Santana, de 7 anos e cursando o 2º ano, Rosane de Moura prestigiou a caminhada e fala que este é um ato muito importante, junto a outras ações educativas, “porque os estudantes já crescem se conscientizando sobre a prevenção da doença”.

“As crianças aprendem e trazem para casa nos ensinando também. E nós, adultos, temos que ouvir e colocar em prática. Esse mosquito não é brincadeira. Traz doenças e pode levar à morte, como aconteceu com um primo meu”, enfatiza Rosane.

