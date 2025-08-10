Alunos da rede municipal visitam Festival Literário no Aracaju Parque Shopping

Cerca de 200 alunos da rede municipal de Aracaju visitam o Festival Literário Internacional de Sergipe (FLIS), que ocorre sexta e sábado, 8 e 9 de agosto, no Aracaju Parque Shopping. Eles são da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Ágape, da EMEF Professora Maria Thetis Nunes e da EMEF Oviêdo Teixeira. Com uma vasta programação, o evento também conta com espaços voltados à literatura infantil e contação de histórias.

A atividade extraclasse desenvolvida pela Secretaria Municipal da Educação (Semed), por meio do Departamento de Educação Básica (DEB), visa despertar nas crianças o amor pela leitura. Alessandro Felix, coordenador de Artes da Semed, foi o responsável pela ida dos cerca de 90 estudantes do 4º ano do Oviêdo Teixeira. Segundo Alessandro, atividades voltadas à leitura acontecem com frequência nas escolas municipais, e a ida ao shopping foi mais uma forma de estimular nas crianças o interesse pelo universo dos livros.

“O aluno veio para cá hoje para perceber que a leitura pode estar em qualquer lugar, despertando-o para o seu saber a cada dia. Eu tenho certeza que a partir de hoje o nosso aluno vai chegar em casa com mais vontade de buscar um livro, de contar uma leitura para o pai, de ler para a mãe, para a avó. Além disso, encontrar personagens que vão marcar sua história”, avaliou Alessandro Felix.

Para a coordenadora pedagógica do Oviêdo Teixeira, Eliane Santos, o passeio foi favorável não só no sentido de incentivar o hábito da leitura aos alunos, como também uma forma de dar a oportunidade para muitos deles irem a um local aonde raramente vão ou não conhecem. “O meu objetivo de trazer as crianças hoje aqui para esse evento foi justamente despertar para além da escola o gosto pela leitura. Isso num ambiente favorável em que eles teriam contação, uma vivência prática da leitura, uma leitura viva”, afirmou a professora.

O primeiro espaço visitado pelas crianças do Oviêdo Teixeira foi justamente onde estava acontecendo uma contação de histórias. A atividade foi ministrada por Cristina Maria Nolasco. Escritora, ela apresentou aos alunos obras de sua autoria, como ‘As Travessuras de uma Gatinha Especial’ e ‘A Borboleta Adormecida’. As crianças ficaram encantadas com a experiência. É o caso de Anna Júlia, que além de ter adorado a contação, considerou a ida ao shopping algo especial. “Estava ansiosa, nem dormi direito esperando por isso. Gostei muito de assistir à história do gatinho de três patas”, contou.

Emanuelly Vitória também relatou a felicidade por estar participando da visita ao festival. A menina afirmou que adora ler e escrever, e expressou a alegria de estar vivenciando tudo isso ao lado de sua turma. “Eu estou gostando muito dos livros e também das histórias. É muito bom estar aqui”, disse.

