Alunos da Unit realizam 1ª Feira de Design Socioambiental

A 1ª Feira de Design Socioambiental (Ecofair), evento realizado pelos alunos do curso de Design Gráfico e Arquitetura e Urbanismo da Universidade Tiradentes (Unit) apresenta produtos e serviços que sejam economicamente viáveis, ecologicamente corretos e socialmente equitativos.

O Coordenador do curso de Design e professor da disciplina Socioambiental, Márcio Renan, explica que a Feira tem como objetivo “Para aproveitar a semana do meio ambiente, os alunos tiveram essa brilhante ideia de realizar uma feira com a temática socioambiental. Como professor da disciplina, fiquei responsável por supervisionar e orientar os alunos envolvidos na organização do evento. E esse é o resultado, um evento que chama a atenção para desenvolvimento sustentável, reciclagem e economia”, explica.

A empreendedora convidada, Marília Gonçalves, apresentou sua loja, a Cósmica. Para ela, estar na Unit expondo suas peças é uma oportunidade de alavancar seus negócios. “Fui convidada por uma aluna que conhecia meu perfil no Instagram. Logo de cara aceitei o convite porque essa oportunidade de divulgar minhas peças e alavancar o meu trabalho, mesmo que a minha marca já tenha oito anos no mercado, ter essa exposição gratuita na Unit pode atrair mais clientes. Trabalho com moda sustentável, produzo roupas com tecidos de refugo que são destacados por grandes empresas. Além das roupas, trouxe para a exposição necessaire, bolsas e tiaras feitas com tecidos reciclados”, ressalta.

As alunas do curso de Arquitetura e Urbanismo desenvolveram um projeto para a doação de roupas para crianças do Lar de Zizi e recolhimento de tampas de garrafa para o Tampas Pet’s que realizam castração de gatos e cachorros.

“Nosso objetivo é por meio de ações sustentáveis ajudar projetos que beneficiam a sociedade. Por isso, fizemos uma parceria com o Lar da Zizi que acolhe crianças de três a sete anos para realizarmos a coleta de roupas, brinquedos, alimentos e produtos de higiene. A caixa para coleta de doações estará no minishopping até a sexta-feira. É importante realizar ações de conscientização como essa. Além de ajudar instituições que assistem esse grupo, estamos realizando a coleta de tampas que seriam descartadas inadequadamente no meio ambiente e também fazendo o reuso de roupas”, destaca a estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo, Maria Eduarda da Silva Farias.

Além das doações do público, a iniciativa realizada pelos alunos conta com a colaboração dos patrocinadores da Ecofair. “Conseguimos por meio dos patrocinadores doações de roupas. É importante envolver empresas em ações sociais e socioeconômicas para dar mais visibilidade a essas causas. As empresas que quiserem manter essa corrente de doações podem entrar em contato por meio do Instagram do Lar de Zizi e do Tampas Pet’s que eles estão sempre fazendo ações de coletas de doações”, completa a estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo, Thais Santos.

Para o estudante do curso de Design, Iran Gustavo, a Feira é uma excelente oportunidade de conhecer as iniciativas socioambientais. “A Ecofair é bem legal porque dá a oportunidade dos alunos, pequenos empreendedores que estão envolvidos com sustentabilidade e artistas apresentarem seus trabalhos. É importante trazer para a Universidade espaços para falar sobre sustentabilidade e meio ambiente”, afirma.

