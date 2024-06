Alunos do Atheneu são aprovados na conferência Oxford Global

Os jovens foram selecionados por apresentar habilidades em lideranças, negociações e soluções de problemas e pensamento inovador

O Centro de Excelência Atheneu Sergipense, instituição da rede pública estadual, conseguiu mais um feito internacional. Os alunos Ana Beatriz Santos Amorim, Luciano Leandro Ferreira da Silva, Maria Clara Bispo Almeida e Jorge Alessandro Silva dos Santos de Souza foram selecionados para participar da conferência Oxford Global, evento que acontecerá no período de 22 a 24 de novembro, em Oxford, na Inglaterra.

O diretor do Atheneu, Daniel Lemos, explica que na edição do Atheneu ONU de 2024, aproximadamente 30 alunos foram reconhecidos e laureados pelas atuações de destaque, demonstrando excelência e dedicação nas atividades realizadas. Esses estudantes foram incentivados a se inscrever em simulações tanto nacionais quanto internacionais, ampliando as experiências e conhecimentos. O portfólio de cada aluno foi minuciosamente analisado, considerando desempenho, habilidades e contribuições nas simulações anteriores.

Entre os alunos que se destacaram, quatro foram selecionados para representar o Atheneu em simulações de alto nível, onde terão a oportunidade de aplicar suas habilidades em cenários desafiadores e de grande relevância. Daniel Lemos avalia que essa conquista reforça o compromisso em proporcionar uma educação que vai além da sala de aula, preparando os alunos para serem cidadãos globalmente conscientes e profissionais altamente capacitados. “Continuaremos investindo em iniciativas que promovam o desenvolvimento integral de nossos estudantes, oferecendo oportunidades que os inspirem a alcançar seus sonhos e a fazer a diferença no mundo”, destaca.

A aluna Maria Clara Bispo acredita que Oxford é o sonho de muita gente, e ser selecionada para participar de uma simulação na sede de uma das maiores universidades do mundo é realmente significativo. “Minhas expectativas exploram momentos de ansiedade pela viagem, felicidade pela oportunidade e realização por tal feito. É um sonho se tornando realidade, competir dentro de uma simulação numa língua estrangeira vai ser um desafio, mas eu estou disposta a dar 100% de mim e mais para que seja tão incrível quanto eu espero”, afirmou.

O aluno Luciano Leandro também está no aguardo do dia do embarque. “É um misto de emoções. É um grande desafio, mas tenho certeza que darei tudo que puder para mostrar a potência dos estudantes da escola pública sergipana. Essa vitória será para todos nós”, disse.

Troca de saberes

Os alunos participarão da Oxford Global, considerada a mais prestigiada entre as conferências juvenis do mundo, reunindo líderes e pensadores de diversos países para discutir e encontrar soluções para os desafios globais. A participação dos estudantes sergipanos em conjunto com alunos de vários países possibilita uma oportunidade única de aprimorar habilidades de comunicação, liderança e pensamento crítico, além de proporcionar uma experiência imersiva em um ambiente de alto nível acadêmico e cultural.

Através do apoio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, por meio do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin) Competições, os alunos terão a chance de trocas experiências, enriquecendo visão de mundo; desenvolver habilidades por participarem de debates, workshops e discussões em grupo; fortalecer a rede de contatos com futuros líderes globais e especialistas de diversas áreas.

Na visão do professor orientador Yuri Norberto, a aprovação não é somente pelo bom desempenho e reconhecimento da capacidade individual de cada aluno, mas também uma validação do compromisso do Atheneu Sergipense com a excelência educacional e o desenvolvimento integral dos estudantes. “Esse feito destaca a eficácia de nossos métodos pedagógicos e a dedicação de nossos educadores em preparar os alunos para enfrentar desafios globais e se destacarem em qualquer contexto acadêmico e profissional”, avalia.

Foto: Divulgação Unidade Escolar

Assessoria de Comunicação da SEDUC