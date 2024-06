Alunos do CRAS de Pacatuba participam de Sessão Ordinária

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Pacatuba, realizada no dia 21 de maio de 2024, durante a IV Semana de Combate ao Feminicídio, alunos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) tiveram a oportunidade de exercer seu direito de voz e transformação ao participarem ativamente das atividades legislativas e apresentaram diversas solicitações de melhorias para suas comunidades, que foram acolhidas e transformadas em proposições pela presidente da Casa, Leilane Quitério na sessão desta terça-feira, 04 de junho.

Entre as solicitações apresentadas pelos alunos e formalizadas na indicação 009/2024 estão a construção de uma quadra de esporte no povoado Estiva do Raposo, a construção de parques infantis na praça do Bugio e na praça do povoado Estiva do Raposo, o calçamento da rua da Mirinda no povoado Estiva do Raposo, a aquisição de brinquedos educativos para o CRAS, e a drenagem de água nas ruas principais do povoado Estiva do Raposo. Essas propostas visam proporcionar melhores condições de lazer, educação e infraestrutura para as comunidades mencionadas.

Além disso, foi distribuída a indicação 008/2024, de autoria do vereador Fabinho, que solicita o calçamento da rua da igreja Santo Antônio, no povoado Piranhas. A proposta justifica-se pela necessidade de oferecer condições dignas de tráfego aos moradores da localidade, que atualmente enfrentam dificuldades devido ao estado precário da rua. A melhoria do calçamento não só beneficiará o fluxo diário da população, mas também valorizará o povoado.

A participação dos alunos do CRAS na sessão ordinária mostra a importância de envolver a juventude nas questões políticas e sociais, promovendo a conscientização e o exercício da cidadania. As indicações agora seguem para análise e possível inclusão na programação da prefeitura, que avaliará a viabilidade de implementação dessas melhorias.

A presidente da Câmara, Leilane Quitério, destacou a relevância das propostas e o engajamento dos jovens. “É fundamental ouvir e acolher as demandas da população, especialmente quando vêm da juventude, que representa o futuro da nossa comunidade. Transformar essas solicitações em proposituras é um passo importante para promover as mudanças necessárias e melhorar a qualidade de vida de todos”, concluiu.

TDantas Comunicação