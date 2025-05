Alunos do Estação Cidadania dominam pódio no Campeonato Sergipano de Atletismo

Na categoria Sub-18, Lucas Gabriel foi campeão e conquistou duas medalhas de ouro: uma na prova dos 2000m e outra nos 1500m. Já Vinícius Hora conquistou o 1º lugar na prova dos 1000m pela categoria Sub-16.

Na categoria feminina para atletas até 18 anos, Yasmim Farias também trouxe medalhas para o Estação Cidadania: ouro nos 400m e prata nos 200m. Ela tem apenas 16 anos e atravessa um excelente momento nas pistas, já que na semana passada conquistou o 2º lugar no Troféu Norte-Nordeste, em João Pessoa (PB).

“Foram duas medalhas importantes para minha carreira no atletismo. O nível em Sergipe está alto, por isso comemorei bastante o resultado com toda minha equipe”, falou a atleta apoiada pela Sejesp.

Outros competidores que também treinam no Estação Cidadania alcançaram outras posições no pódio. Todos são treinados por profissionais vinculados à Sejesp, os professores Ozias Pontes e Pedro Viana.

“Disponibilizamos toda a estrutura que um atleta precisa, seja ele de alto rendimento ou mesmo iniciante no esporte. Temos pista com padrão semi-oficial e equipamentos das mais diversas categorias do atletismo. Nossa missão é formar campeões dentro e fora das pistas”, enfatizou o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira.

Confira todos os resultados dos alunos apoiados pela Sejesp

Categoria Sub-16:

▪ Adryan Crystian Santos – 250m: 2° lugar / 75m: 3° lugar

▪ Jhennifer Mikaellen Santos de Oliveira – 1000m: s/colocação

▪ João Pedro Vieira Farias – 250m: 4º colocado / Salto em distância: 5º colocado

▪ Larissa Araújo de França Damázio – 250m: 3º lugar

▪ Rebeca Gonçalves Alves Oliveira – 1000m: 6° lugar

▪ Vinicius Guilherme Hora Santos – 1000m: 1° lugar

Categoria Sub-18:

▪ Denzel Marlos Luiz Menezes Rosa – Lançamento do dardo: 4° lugar

▪ Keytter Kerolayne dos Santos – Lançamento de disco: 3° lugar

▪ Lucas Gabriel Santos – 2000m: 1° lugar / 1500m: 1° lugar

▪ Monyck Cillene Ramos da Silva – 800m: 2° lugar / 400m s/colocação

▪ Yasmin Vieira Farias – 400m: 1° lugar / 200m: 2° lugar

Texto e foto ascom Sejesp