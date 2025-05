Alunos do projeto ‘Karatê na Escola’ de Capela participam de seletiva

Alunos integrantes do projeto ‘Karatê na Escola’, realizado em escolas da rede pública de Capela, município do leste sergipano, participaram da seletiva para compor a seleção brasileira no Campeonato Brasileiro de Karatê. O torneio, realizado entre os dias 30 de abril e 4 de maio, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju, contou com a participação de 14 alunos do projeto.

Na seletiva, que elege atletas para a seleção brasileira de karatê, Samara Santos, do Colégio Estadual Coelho e Campos, alcançou a 2ª colocação, e ficou como reserva da Seleção Brasileira de Karatê na categoria Kumite Sub 14 feminino (– 42kg).

Já na etapa classificatória, em que são selecionados os atletas para competir na final do Campeonato Brasileiro de Karatê, o atleta Cleiton Andrade Oliveira conquistou a classificação para a fase final, ao ficar em 3º lugar na categoria Kumite Junior – 76kg. Ele foi seguido por José Ítalo da Conceição Santos, que conquistou o 2º lugar no Kumite Sub 21 (+84kg). Ambos são do Colégio Estadual Irmã Maria Clemência. Além deles, Yuri Gabriel Alves Santos, da Escola Estadual Maria da Glória Mota Cabral, conseguiu o 3º lugar no Kumite Sub 12 (+45kg).

Open Nacional

Evento do calendário oficial da Confederação Brasileira de Karatê (CBK), o Circuito Open Nacional também foi realizado na capital sergipana. Com o intuito de obter pontos para o ranking nacional e para o Bolsa Atleta Estadual, conseguiram se classificar 12 alunos da iniciativa Karatê na Escola. Para o Colégio Estadual Coelho e Campos, as vitórias vieram com os alunos Samara Santos (3º lugar – Kumite Cadete), Maria Inácio (3º lugar – Kata Kumite), José Adriano (3º lugar – Kumite) e Emanuel Araujo (2º lugar/Kata).

Do Colégio Estadual Irmã Maria Clemência foram agraciados os alunos José Ítalo (1º lugar na Kumite), Luiz Guilherme (2º lugar/Kata), Denys Luiz Rossiter (3º lugar – Kumite), Cleber Oliveira (2º lugar – Kata), Cleiton Oliveira e Gabriel Nunes (3º lugar – Kumite). E na Escola Estadual Maria da Glória Mota Cabral foram classificados os alunos Jennyfer Andrade (2º lugar – Kumite), Athila Adilson (3º lugar – Kumite) e Yuri Gabriel (3º lugar – Kumite).

Para o professor organizador do projeto, Klebert Moura dos Anjos, o momento foi de muita importância aos alunos. “É a primeira vez que acontece a seletiva para compor a seleção brasileira de karatê aqui em Aracaju. Então, proporcionar essa vivência aos estudantes é muito importante, porque é um evento muito grandioso. São 20 estados participando, 818 atletas divididos em Kata e Kumite. Essa oportunidade é muito importante para eles, porque o meu trato com eles é que eles precisam treinar para ganhar medalhas, mas também porque isso vai trazer conhecimentos para a vida inteira deles”, diz Klebert.

Projeto Karatê na Escola

O Projeto Karatê na Escola é realizado no município de Capela, na Diretoria Regional de Educação (DRE) 4, e atende a 63 alunos, que vão da faixa branca até a verde. Os treinos ocorrem no Colégio Estadual Monsenhor Eraldo Barbosa de Almeida, em Capela, nos turnos da manhã e tarde, com turmas de treinamento e de iniciantes.

Nas turmas de iniciantes, a preparação acontece de forma mais lúdica, e visa os trabalhos de coordenação motora, reações rápidas, lateralidade, e atividades para melhorar suas capacidades físicas e cognitivas. As turmas de treinamento têm aulas voltadas para o refinamento técnico e físico, que preparam o aluno para as competições.

O projeto recebeu investimentos da Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin), que disponibiliza alimentação, estadia e transporte para os atletas em competição.

