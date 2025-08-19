Alunos do ‘Sergipe no Mundo’ entram na última semana de intercâmbio cultural e lingüístico

A primeira turma do programa ‘Sergipe no Mundo’ edição 2025 entra na última semana de intercâmbio nos países da Espanha, França, Inglaterra e Irlanda. Nesta reta final, os 50 alunos intercambistas da rede pública estadual de ensino vão aproveitar para conhecer ou reviver lugares que já visitaram nesses 30 dias de imersão cultural, além de se aperfeiçoarem ainda mais no idioma de cada país.

“Essas três semanas foram maravilhosas e me proporcionaram experiências incríveis como conhecer de perto como funcionam outras culturas, o idioma, na prática, e a conversa com outros nativos, como a Host Families”, afirmou Luan Machado, um dos intercambistas que está em Brighton, na Inglaterra.

Para essa última semana, ele conta que irá novamente a lugares que já conheceu para relembrar as experiências vividas ali. Na tarde desta segunda-feira, 18, eles foram ao Píer de Brighton, mas também já revisitaram o Sea Life Aquarium, um aquário conhecido por sua grande estrutura.

Em Lyon, na França, os alunos têm programado visitas a museus, atividades na escola em que estão estudando e, para encerrar com chave de ouro, um jantar que encerra esse ciclo de 30 dias em um novo país.

A aluna Klara Caetano está em Lyon e descreve essa última semana como um misto de sentimentos. “Bom, nessa última semana eu estou com um misto de sentimentos. A sensação de querer voltar para casa porque eu estou morrendo de saudade dos meus familiares e amigos e a vontade de querer ficar aqui em Lyon”. Segundo ela, o acolhimento ofertado pela cidade os fizeram acreditar que moravam ali há muito tempo.

O programa contribui para um aperfeiçoamento aprofundado em uma segunda língua, a partir das possibilidades de vivenciar diariamente os costumes, a cultura e o dia a dia de outros países, sejam eles de língua inglesa, espanhola ou até mesmo francesa, como foi o caso da turma de Lyon.

Retorno

O retorno da primeira turma de intercambistas acontece neste domingo, 24, quando desembarcam no aeroporto de Aracaju. Com os aprendizados adquiridos nessa internacionalização, os alunos poderão influenciar novos estudantes a participarem dessa oportunidade oferecida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed).

Ao todo, foram investidos R$ 5,8 milhões de reais que contribuíram com a internacionalização de 100 jovens sergipanos entre 14 e 17 anos em sete países, sendo eles, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos da América (EUA), França, Inglaterra e Irlanda.

A próxima turma com mais 50 estudantes irá embarcar no início de setembro para Camberra, (Austrália), San Diego (EUA), Sevilla (Espanha) e Vancouver (Canadá) onde irão passar 30 dias em uma imersão cultural

Foto: Ascom/Seed