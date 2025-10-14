Alunos intercambistas do programa Sergipe no Mundo retornam da Espanha

Os alunos intercambistas do programa Sergipe no Mundo chegaram a Aracaju na madrugada do último domingo, 12, depois de passarem 30 dias vivendo diversas experiências imersivas no âmbito educacional e cultural em Sevilha, na Espanha. Os 10 alunos fazem parte da segunda turma de estudantes de intercâmbio do Governo do Estado de Sergipe, que tem como objetivo contribuir para a internacionalização de alunos da rede pública estadual de ensino.

No último mês, os intercambistas realizaram a sua imersão linguística na Enforex Sevilla, escola de idiomas que oferece aulas intensivas de espanhol em pequenas turmas com foco na comunicação. O programa combina as aulas com atividades culturais e interação com nativos, permitindo que os alunos desenvolvam suas competências em um ambiente autêntico.

“Dentro da nossa classe sempre tínhamos a participação dos alunos com a professora, por meio de leituras e conversas diárias sobre o nosso planejamento do dia, o que fizemos de atividade no fim de semana, além de curiosidades sobre a nova cultura e os pontos turísticos”, conta Danielly Silva, estudante do Centro de Excelência Epifânio Dória, em Poço Verde, no centro-sul sergipano.

Dessa forma, os intercambistas puderam obter um conhecimento maior da língua espanhola, novas histórias e uma nova cultura. O intercâmbio realizado pelos alunos contribuiu não somente no campo educacional, mas também no pessoal, como conta Ludymilla Almeida, aluna do Colégio Estadual Almirante Barroso, no município de Muribeca, no baixo sertão sergipano.

“Essa experiência me ensinou a ser mais independente, adaptável e aberta a novas experiências. Além disso, ela me permitiu criar laços significativos com as pessoas e com a cultura local. Em resumo, Sevilha foi uma experiência transformadora que me enriqueceu de muitas maneiras”, ela completa afirmando o quanto a hospitalidade dos sevilhanos a fez se sentir bastante acolhida.

Por fim, essa oportunidade proporcionou aos alunos um domínio maior não só sobre a língua espanhola, mas também no desenvolvimento das relações interpessoais, de coletividade e em funções do dia a dia.

Internacionalização

Ao todo, são 100 jovens que tiveram a oportunidade de realizar intercâmbio em 2025. O Programa Sergipe no Mundo, uma política de internacionalização da educação pública instituída pelo Governo de Sergipe (Leis nº 9.040/2022 e nº 9.060/2025), visa a transformar a educação por meio de intercâmbios educacionais para estudantes do Ensino Médio da rede pública, além de promover a formação de professores e fortalecer o ensino bilíngue com o apoio do Centro Estadual de Idiomas.

A iniciativa contempla anualmente alunos de 14 a 17 anos de idade, oferecendo-lhes vivências de imersão, socialização cultural e formação para uma cidadania global. Todas as despesas de viagem, incluindo passaporte e visto, são integralmente custeadas pelo Governo de Sergipe, que investe na logística, acolhimento e suporte dos jovens. Os contemplados recebem ainda um kit viagem completo (mala, mochila, vestuário) e dispositivos eletrônicos, como um tablet e um celular.

Na sua estreia em 2024, 49 alunos participaram em cinco cidades, incluindo Boston (EUA), Vancouver (Canadá), Waterford (Irlanda), Brighton (Inglaterra) e Sevilha (Espanha). Em 2025, o programa dobrou o número, selecionando 100 estudantes com um investimento superior a R$ 5 milhões. O intercâmbio foi expandido para sete países, com a inclusão de Lyon (França) e Camberra (Austrália).

Foto: Divulgação / Seed