Amanda Santiago é atração confirmada para celebração dos 25 anos do GACC Sergipe

Para celebrar os 25 anos de serviços prestados à sociedade, o Grupo de Apoio À Criança com Câncer de Sergipe, está preparando uma festa para convidados que fazem parte da história da instituição, que foi inaugurada em 1999 com a missão de acolher crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas e humanizar o tratamento.

A cantora baiana Amanda Santiago (ex-Timbalada) que é madrinha da instituição, aceitou o convite e vai se apresentar no evento festivo que será realizado em outubro com a presença de voluntários, acolhidos, autoridades e representantes da sociedade civil que contribuíram com o sucesso do GACC Sergipe ao longo dos anos.

Uma vasta programação em alusão a data festiva está sendo preparada para comemorar a atuação do GACC em Sergipe e será divulgada em breve.

“Temos muitos motivos para comemorar e agradecer aos parceiros que estão com o GACC ao longo dos anos. Entre a programação está este evento que vamos ter mais uma vez o talento de Amanda Santiago que nos recebeu com muito carinho em sua casa, na Bahia. Na oportunidade, a artista conversou com a gerente geral e idealizadora do GACC, Ulla Ribeiro, e gravou um filme institucional que começamos a produzir para a campanha dos 25 anos com o tema ‘Nossa história, nossos sonhos’, que vamos lançar em setembro”, adianta Fred Gomes, gerente de Relações Institucionais do GACC.

Amanda Santiago faz parte da história do GACC e sempre esteve à disposição para doar a sua arte em prol do trabalho social de humanização. A cantora já foi atração de algumas edições da tradicional Feiju do GACC. Amanda fez um grande sucesso na Timbalada, seguiu carreira solo e agora faz parte do projeto musical ‘Timbalidies’, de Carlinhos Bown.

Texto e foto: Fredson Navarro/Navarro Comunicação