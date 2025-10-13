Amanda Santiago é atração da ‘Feijoada Com Amor do GACC’ neste domingo no Gonzagão

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE), vai realizar a ‘Feijoada Com Amor – 26 Anos de Dedicação e Esperança’ neste domingo, 19 de outubro, a partir das 11h no Complexo Cultural Gongazão em Aracaju. O evento vai contar com shows de Amanda Santiago, Banda Estação da Luz e Isaac Borges.

A feijoada está dentro da programação festiva dos 26 anos de atuação do GACC que desenvolve a humanização do tratamento oncológico de crianças e adolescentes no estado de Sergipe. Todos são convidados especiais para viver um dia de sabor, alegria e solidariedade em prol da instituição.

Toda a arrecadação com a venda dos ingressos será destinada à manutenção e ampliação da assistência em exames e consultas, garantindo o tratamento humanizado que é a marca do nosso trabalho.

A realização do evento conta com apoio do Ministério da Cultura através da Lei Rouanet que incentiva projetos culturais.

Participe dessa corrente de amor e faça parte dessa celebração! Os ingressos já podem ser adquiridos através do Sympla, da sede do GACC ou através do número (79) 3216-3737.

Texto e foto assessoria