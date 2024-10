Amanda Santiago encerra programação festiva dos 25 anos do GACC

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) encerrou as comemorações dos 25 anos de atuação em Sergipe com uma grande festa na noite desta quinta-feira, 24 de outubro, no Espaço Balacobaco em Aracaju, com homenagens, confraternização e um grande show da madrinha da instituição, a cantora Amanda Santiago. No mesmo local foi realizada a primeira parte da celebração na terça-feira, 22, com a entrega do Troféu ‘Amigos do GACC’ para colaboradores, parceiros, voluntários, doadores, autoridades e imprensa.

“Foi uma noite linda e de muito especial. Momento de olhar para trás e comemorar tudo o que conquistamos. Acolhemos mais de 800 crianças neste período e cada dia é um novo desafio, uma nova vida para ser salva que necessidade de nós e de toda a população. Nosso grande desafio é construir a sede própria no terreno que foi doado pelo Governo de Sergipe em 2011. A obra está orçada em R$ 20 milhões para ser erguida e precisamos do apoio do todos”, explica a idealizada e gerente geral da instituição, Ulla Ribeiro.

Amanda Santiago está sempre presente nas ações da instituições que comemorou os 25 anos com um show eletrizante e emocionante. “Me sinto em casa em Aracaju e tenho uma relação de muito amor ao GACC. Estou com a minha família aqui celebrando a data com muita felicidade. O GACC faz um trabalho lindo e é motivo de muito orgulho para os sergipanos. Todos precisam continuar abraçando a causa social para expandir e ampliar o acolhimento. No show, um repertório alto astral como o público gosta com grandes sucessos. Também amei gravar a canção tema dos 25 anos do GACC”, orgulha-se.

A presidente do GACC, Elenilda Novais, conta que o aniversário de 25 anos marca uma trajetória de muitas lutas e desafios enfrentados pelo Gacc. “A gente enfrenta desafios constantes, mas nós vencemos. Então, hoje é um dia de festa em que estamos celebrando nossas vitórias e também homenageando os parceiros, como os empresários, a imprensa e os doadores, que nos apoiam nesta grande causa”, comemora.

“Estamos muito felizes em comemorar esta data especial e orgulhosos da nossa trajetória em acolher crianças e adolescentes que lutam pela vida. É um trabalho de muito amor com humanização e só conseguimos fazer com o apoio da sociedade civil e autoridades. Todos podem colaborar de alguma forma. O GACC precisa do apoio de todos para seguir, ampliar o acolhimento e erguer a nossa tão sonhada sede própria”, disse Fred Gomes, diretor de relações interpessoais.

O GACC/SE nasceu em 1999, graças à iniciativa de Lygia Ribeiro e suas filhas, com o objetivo de melhorar a difícil realidade vivida pela criança e adolescente com câncer no estado. Há alguns anos, observando a crescente demanda, a instituição ampliou o seu atendimento a crianças e adolescentes com doenças hematológicas.

Por não residir na capital ou mesmo em Sergipe, boa parte dos pacientes se hospedam na Casa de Apoio do GACC, a Casa Alegria e Esperança. Eles são encaminhados pelo serviço social do Hospital de Urgência de Sergipe, os pacientes são acolhidos e cadastrados pelo serviço social do GACC e passam a receber hospedagem, refeições, passagens, medicamentos, cestas básicas, exames e consultas, transporte para o hospital, atividades recreativas, atendimento psicológico, atendimento dentário, acompanhamento nutricional, serviço jurídico, ajuda de custo no tratamento fora domiciliar, participam de projetos voltados para as crianças e suas famílias, tudo com muito amor e carinho que jamais podem faltar em um projeto social como esse. As famílias também recebem atendimento em todas as especialidades médicas que forem necessárias.

O GACC tem como missão “Humanizar o tratamento de crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas, oferecendo assistência biopsicossocial e material, garantindo a eles o direito a saúde e a vida”.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação