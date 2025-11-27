Amigo Nada Natalino toma posse do trono do Papai Noel, no RioMar Aracaju

Com uma personalidade nada convencional o personagem garante a diversão e toda a família

O RioMar Aracaju acrescentou um toque de irreverência à magia natalina deste ano. Além do tradicional cenário inspirado no clima festivo de Nova York, o shopping recebe, todas as segundas-feiras, o “Amigo Nada Natalino” — personagem bem-humorado que faz alusão ao Grinch e que chega para provocar boas risadas e conquistar o público com sua personalidade nada convencional.

Enquanto o Papai Noel desfruta de um merecido descanso, o Amigo Nada Natalino invade o Ponto de Táxi do Noel para interagir com crianças, jovens e adultos. Entre brincadeiras, poses divertidas e pequenas “bagunças”, o encontro promete render memórias divertidas e fotos cheias de espontaneidade.

Para garantir o registro desse momento inusitado, basta realizar o agendamento através do app RioMar Aracaju. O acesso é gratuito e o personagem estará disponível sempre às segundas-feiras, das 14h às 20h, até o dia 22 de dezembro. Uma oportunidade perfeita para renovar o álbum de Natal com muito humor e leveza.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto João Soares