AMO celebra 29 anos de fundação com Missa em Ação de Graças

A Associação dos Amigos da Oncologia – AMO – reunirá nesta quinta-feira, 27 de novembro, às 15h, assistidos, voluntários, colaboradores e parceiros em uma missa em Ação de Graças, a ser realizada na sede institucional (localizada na Rua Permínio de Souza, 270, Cirurgia, em Aracaju), para comemorar seus 29 anos de fundação. A missa será celebrada pelo padre Alan Valença, vigário da Paróquia Jesus Cristo Ressuscitado.

SOBRE A AMO

A Associação dos Amigos da Oncologia – AMO é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, cuja missão é prestar assistência social em oncologia sem discriminação de raça, sexo, credo e idade, abrangendo crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Fundada em Aracaju, no dia 21 de novembro de 1996, a Associação foi inicialmente formada por voluntários e profissionais de saúde que atuaram no centro de oncologia do Hospital de Cirurgia. Ao longo dessas quase três décadas, milhares de famílias já foram acolhidas na luta contra o câncer.

Até os dias atuais, a instituição já beneficiou mais de 50 mil pessoas direta e indiretamente. Durante todos esses anos, 267.077 refeições foram servidas, 109.269 medicamentos fornecidos, 28.150 cestas básicas liberadas e 18.869 hospedagens liberadas na Casa de Apoio Anna Garcez.

Conheça a história da Associação, acessando o link: amigosdaoncologia.org.br/institucional/historia

Felipe Tavares / Assessor de Comunicação – Foto: Arquivo Institucional