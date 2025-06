AMO realiza festa de São João e reúne centenas de assistidos com trio pé de serra

A Associação dos Amigos da Oncologia – AMO – realizou no dia de ontem, 18, mais uma edição do tradicional São João dos Assistidos. Mais de 500 pessoas compareceram ao evento, que ocorreu no salão de eventos do Oratório de Bebé, contando com as apresentações da banda Sena – Trio Forró na Roça, e do cantor Luiz Arnaldo.

A programação foi diversificada e incluiu apresentações de dança, concursos de rei e rainha do milho, distribuição de brindes e sorteio de balaios. Como não poderia faltar em uma legítima festa junina, uma farta variedade de comidas típicas deliciosas também foi servida, tornando a celebração ainda mais especial.

A festa junina da AMO, que completa quase três décadas de história, tem como objetivo principal promover a interação e a socialização entre os pacientes que enfrentam o câncer, proporcionando um ambiente de alegria e descontração. A iniciativa busca oferecer um respiro das dificuldades impostas pela doença, permitindo que todos desfrutem de momentos de felicidade e convivência.

TRADIÇÃO QUE UNE

A presidente da AMO, Conceição Balbino, reforça que o momento é de celebração e diversão, proporcionando a fuga da rotina sofrida do tratamento contra o câncer. “Eles adoram estar aqui, trazem a família, o acompanhante, e se divertem bastante. A gente celebra muito esse momento, que para eles é muito difícil por estarem em tratamento, mas que conseguem sair dessa rotina para esse espaço de alegria e de cuidado”, disse.

Ana Maria Alves é voluntária há quase 20 anos, e afirma que a festa chega para trazer alívio e conforto aos assistidos e seus familiares. “Fazemos com que eles possam se sentir bem e aliviados, como se nada de ruim estivesse acontecendo na vida deles e não atrapalhar o bom humor, podendo passar aquele momento com muita tranquilidade e alegria”, contou.

ALEGRIA QUE CURA

Maria José Alves é assistida pela AMO há 8 meses e se emociona ao falar do acolhimento que tem recebido da instituição: “Aqui a gente encontra amor. Saímos de casa, batemos na porta da AMO e, quando entramos, encontramos amor, carinho e muito acolhimento, que recebemos de todo mundo”.

Para Alessandra Sousa, que também é assistida, a festa é sinônimo de alegria e faz com que se sinta em casa pelas experiências vivenciadas. “Estou muito feliz, me sentindo em casa. É exatamente isso que a AMO faz, ela abraça a gente e faz esquecer até da doença”, narrou com muita felicidade.

Texto e foto Felipe Tavares