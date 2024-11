Ana avalia a campanha e reforça compromisso com a advocacia sergipana

Às vésperas da eleição da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, cabeça da Chapa 3, que promete resgatar o Respeito pela Ordem, relembra momentos que marcaram a sua campanha e a adesão da advocacia sergipana ao projeto. As eleições para a diretoria da OAB/SE para o próximo triênio (2025-2027) serão realizadas nesta terça-feira, 19 de novembro. Conforme autorização do Provimento nº 222/2023 do Conselho Federal da OAB, o pleito deste ano vai ocorrer de forma online.

“Em todos os nossos atos de campanha, desde o lançamento oficial da nossa candidatura, no dia 29 de outubro, e já antes disso, senti o abraço e o desejo da advocacia sergipana de resgatar a dignidade da nossa casa. Ao longo desta trajetória tivemos momentos marcantes como o encontro com a Jovem Advocacia e também o encontro com as Mulheres Advogadas, na última sexta, 15 de novembro, onde contamos com a presença de cerca de 200 advogadas que manifestaram a vontade de ver a OAB Sergipe, pela primeira vez na história, sob o comando de uma mulher de luta, e que tem compromisso com a advocacia”, rememorou Ana.

Com o propósito de “Abrir as portas da Ordem para a advocacia”, Ana ressalta que resolveu disponibilizar seu nome atendendo ao chamado de muitos colegas advogados que pediam pela sua candidatura. “A nossa missão é resgatar o respeito pela advocacia, construir uma gestão plural e coletiva, além de acolher cada advogada e advogado, abrindo possibilidades e caminhos para que todos possam prosperar e se realizar na profissão que escolheu para vida. Para isso, compreendemos que se faz imprescindível apresentar propostas concretas no que tange à modernização no sistema de gestão da nossa OAB seccional Sergipe”, defendeu Ana Lúcia Aguiar.

Durante a campanha, Ana também esteve em agenda no sertão sergipano na última semana. “Fomos ao sertão levar nossas propostas e lá encontramos o apoio de uma advocacia que manifestou que está com a Chapa 3 de Ana e Alberto porque sabe que somos nós que temos o melhor projeto para potencializar as regionais. Quando falamos em devolver o respeito pela OAB Sergipe mostramos que estamos abertos a todos os profissionais da Ordem e não apenas a um grupo seleto representado pelos advogados ligados a grandes escritórios. Os advogados do sertão entenderam esta mensagem de construção de uma OAB mais participativa, inclusiva e voltada para os advogados que conhecem o chão do judiciário”, enfatizou Ana.

PROADV e CAASE

O PROADV é o Programa de Apoio à Advocacia proposto pela Chapa 3, que além da Dra. Ana Aguiar na presidência, conta também com o advogado Alberto Hora na vice-presidência e a advogada Susan Manuela para a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE).

“Este plano propõe ‘Apoio à gestão de Carreira’ com linha de crédito exclusivo e incentivo ao empreendedorismo, com consultoria e mentorias especializadas. Para que as advogadas e advogados possam focar no que realmente importa com tranquilidade, vamos oferecer uma série de serviços, consultorias e monitoria através da ESA e da CAASE em áreas como marketing, finanças e recursos humanos. Além da ‘Anuidade Bumerangue’, ampliando a rede de benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados com novos parceiros, linhas de benefícios específicas e oferta de plano de saúde com condições especiais” ressaltou Ana ao elencar algumas das propostas do seu projeto para a gestão da OAB/SE.

Ainda falando sobre a Caixa de Assistência aos Advogados, Ana Propõe o retorno do projeto Medida Legal. O programa, que se tornou referência nacional, inclusive sendo adotado em outros estados, foi desenvolvido pela CAASE com a participação efetiva de Ana e Susan. “A atual gestão não deu continuidade a uma ferramenta tão importante de cuidado e interação da Advocacia Sergipana e este projeto acabou se perdendo. Em nossa gestão vamos retomar o que deu certo e ajudar às nossas advogadas e advogados a prosperarem”, pontuou Ana Aguiar.

Debate

Hoje à noite, a partir das 20h, acontece o último grande debate entre os presidenciáveis da OAB/SE. “Esta é mais uma chance de falarmos com muita propriedade para as advogadas e advogados sergipanos das propostas da Chapa 3, reforçando nosso compromisso em construir uma gestão, de fato, mais plural e coletiva. Queremos fazer uma gestão transparente e que se preocupe em ouvir a advocacia sergipana. É por isso que Ana e Alberto têm recebido da advocacia contemporânea e também dos jovens advogados recém-chegados à Ordem, este apoio que tem apontado para um caminho de construção para que a OAB tenha, pela primeira vez na história, a presença de uma mulher ocupando o cargo máximo desta seccional”, enfatizou.

Texto e foto Miza Tâmara