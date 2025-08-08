Anderson: “desafio quem fez mais que eu na educação e saúde com recursos próprios”

Anderson de Zé das Canas foi o convidado do Podcast Podmaisvezes com Heliomarto Rezende nesta quinta-feira (08).

Anderson disse durante o bate papo no Podcast Podmaisvezes com Heliomarto Rezende, que foi quatro vezes Vereador por Itabaiana e duas prefeito de Frei Paulo, deixando seu sucessor que na disputa eleitoral teve uma vantagem de mais de 2 mil votos de frente, tendo hoje Rafael seu aliado que apoiou.

Anderson de Zé das Canas explicou que iniciou sua trajetória política, sendo vereador aos 18 anos e daí por diante ajudar e ter direcionando as pessoas mais carente.

Agora ele decidiu a ser pré candidato a deputado federal por incentivo do povo que tem pedido uma pessoa mais voltada ao homem do campo, aquele que vive da colheita, do sustento do dia a dia, das áreas plantadas por todo Sergipe, em especial ao agreste sergipano.

Anderson frisou a atuação dele na saúde, educação e na qualidade de vida do povo de Frei Paulo e disse que desafia “um gestor que fez mais que eu na educação e saúde no estado de Sergipe com recursos próprios. Eu desafio”, afirmou.

Ele concluiu dizendo que está animado pela recepção por onde anda, caminhado nos quadro canto do estado.

O podcast teve a participação do jornalista Focca e Narciso que fizeram pergunta a Anderson.

Assistam o episódio completo no canal do YouTube podmaisvezes