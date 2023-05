André Comanche lança em Aracaju o livro ‘Gibito e o Infinito’

Evento acontece neste sábado, 27 de maio, às 16 horas, no Shopping Jardins em Aracaju (SE)

O desenhista e escritor André Comanche agracia o público com mais uma incrível criação. O lançamento da sua quinta obra, intitulada ‘Gibito e o Infinito’, acontece neste sábado, 27 de maio, a partir das 16 horas, em frente à livraria Escariz do Shopping Jardins em Aracaju (SE). Além da tradicional sessão de autógrafos com o prestigiado autor e ilustrador, a criançada será presenteada com uma divertida oficina de desenho com a Tia Aninha. O acesso será gratuito e parte do valor das vendas do livro será destinada à Associação dos Amigos da Criança Autista (AUMA), instituição social que há 33 anos atua em benefício da conscientização sobre o autismo. Todas as famílias estão convidadas a participar.

Com 32 ilustrações repletas de humor e leveza, o livro da Novo Século Editora convida o público de todas as idades a mergulhar no universo criativo do menino que “vive em seu próprio mundinho”, como dizem os adultos quando ele se desliga da realidade à sua volta. Mas a maioria não sabe que, debaixo do seu cabelo azul, existe uma mente cheia de universos inteiros de fantasia e aventura. E por estar sempre com a cabeça lá no “mundo da lua”, ele volta e meia ouve algumas pessoas dizerem que ele é um menino autista. Nessa longa jornada acompanhado por seu vira-lata Remela, Gibito viaja para a mais importante de suas missões: explorar o infinito de seu universo interior.

‘Gibito e o Infinito’ é mais uma obra infantil de André Comanche (@do.conto.ao.traco), um talentoso contador de histórias que, quando não consegue narrar com palavras, recorre aos desenhos e vice-versa. Em 2016, o artista e historiador lançou sua primeira série de quadrinhos, intitulada ‘Tino, um caçador de si mesmo’. No ano seguinte, criou a iniciativa ‘Leitores Fantásticos’, que promove eventos, palestras e oficinas na área da literatura. Em 2018, foi finalista no 1° Prêmio ABERST de Literatura, na categoria ‘Melhor conto policial’.

Em 2019, lançou seu primeiro livro, ‘O dia em que minha vó me apresentou a morte’. E depois vieram os infantis ‘Tem um monstro na minha orelha’ e ‘O pequeno nomeador de estrelas’. Em 2020, foi ganhador do prêmio ALA (Academia de Letras de Aracaju) de Reconhecimento Cultural, na categoria Literatura.

André Comanche também é fundador do projeto social ‘Lê Gibi’ que, desde 2013, incentiva a leitura em escolas públicas através da distribuição gratuita de quadrinhos.

‘Gibito e o Infinito’

O quê? Lançamento da quinta obra literária do escritor e desenhista, André Comanche, e oficina de desenho com a Tia Aninha.

Quando? Sábado, 27 de maio, às 16 horas.

Onde? Em frente à livraria Escariz do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito. Parte da venda dos livros é destinada à Associação dos Amigos da Criança Autista (AUMA).

Foto: Arquivo Pessoal André Comanche

