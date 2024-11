André Moura acompanha governador Cláudio Castro discute sobre Segurança Pública

O secretário de governo do Rio de Janeiro e o governador buscam alinhamento com o Senado para endurecer leis de combate à criminalidade

Nesta terça-feira, 12, o secretário de governo do Estado do Rio de Janeiro, André Moura, acompanhou o governador Cláudio Castro e o senador Flávio Bolsonaro, em Brasília, para discutir projetos de lei que visam fortalecer a segurança pública no Brasil. A agenda foi com o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, David Alcolumbre.

Segundo André, “essa reunião ao lado do governador busca construir caminhos legais mais rígidos e eficazes para enfrentar a criminalidade e garantir mais segurança à população. Por isso, o governador Cláudio Castro levou sua equipe de segurança pública, para discutir uma série de propostas em tramitação que buscam modificar o arcabouço jurídico nacional, de modo a adequá-lo aos desafios enfrentados atualmente no estado e em outras regiões do país”, argumentou.

Rodrigo Pacheco e David Alcolumbre demonstraram apoio à iniciativa dessa agenda conjunta, ressaltando que a segurança pública é um tema de interesse nacional e deve ser prioridade para o Congresso.

O governador Cláudio Castro também destacou que o Rio de Janeiro enfrenta desafios específicos em relação à criminalidade. “Nossa intenção é trabalhar junto com o Congresso. Não se pode falar em desenvolvimento sem que o cidadão tenha segurança. Precisamos de leis duras e, acima de tudo, aplicáveis. Por isso, essa articulação é essencial”, concluiu Castro.

Fonte e foto assessia

