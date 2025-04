André Moura acompanha governador Cláudio Castro em reunião com a CBG

Pela primeira vez na história, América do Sul sediará o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica e o palco será o Rio de Janeiro

Em uma reunião marcada pelo espírito de cooperação, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, acompanhado do secretário de Governo André Moura, recebeu na tarde desta terça-feira, 8, representantes da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) para tratar da realização do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, um dos maiores eventos da modalidade no mundo, que acontecerá entre os dias 20 e 24 de agosto na Arena do Parque Olímpico.

A reunião contou também com a presença do diretor geral da CBG, Ricardo Resende e discutiram o planejamento e a logística para garantir que o campeonato aconteça com excelência, reunindo as melhores atletas do mundo em uma celebração inédita do esporte no continente sul-americano.

“Trazer esse campeonato para o Rio é uma vitória para o esporte brasileiro e uma honra para o estado do Rio de Janeiro. Vamos transformar o Parque Olímpico, mais uma vez, no centro das atenções do mundo esportivo. O Rio tem experiência, estrutura e, acima de tudo, paixão pelo esporte”, afirmou o governador Cláudio Castro, destacando o orgulho de sediar uma competição com tamanha relevância internacional.

O secretário André Moura destacou o papel estratégico do Brasil na ginástica mundial e o protagonismo de Sergipe, estado onde está sediada a CBG e de onde saíram diversas atletas olímpicas. “É uma emoção muito grande receber um evento deste porte. O Brasil já é reconhecido como potência na ginástica rítmica, e Sergipe tem contribuição direta nisso. Nosso estado é um exportador de talentos e abriga a Confederação que hoje realiza esse feito inédito para a América do Sul. O Governo do Rio dará todo o suporte necessário para que o campeonato aconteça com competência em cada detalhe”, declarou.

Para Ricardo Resende, diretor geral da CBG, a realização do campeonato no Brasil é não só uma conquista esportiva, mas um símbolo de amadurecimento e reconhecimento global da ginástica rítmica brasileira. “Estamos vivendo um momento histórico. Esse campeonato nunca havia saído da Europa e da Ásia, e agora chega à América do Sul com o Brasil como anfitrião. Isso mostra o respeito e a credibilidade que a CBG conquistou internacionalmente. A escolha do Rio de Janeiro tem um peso simbólico e estratégico por sua estrutura, pela paixão do público e por sua conexão com a história olímpica recente do país”, assegurou.

Presentes também a gerente de Eventos Esportivos da Federação Internacional de Ginástica, Sylvie Martinet, a primeira-dama Analine Castro, o secretário de Esportes, Rafael Picciani, além de ginastas. A expectativa é de que o evento movimente a cidade no âmbito esportivo, econômico e turístico, colocando o Brasil em destaque no cenário mundial.

Texto Elaine Mesoli – foto Ascom/AM