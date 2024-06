Anestesiologista Marcos Albuquerque agora é Cidadão Aracajuano

Na presença de vários amigos, colegas de profissão e familiares, o anestesiologista paraibano Marcos Albuquerque recebeu no plenário da Câmara de Municipal de Aracaju (CMA), o título de Cidadania Aracajuana. A honraria, de autoria do vereador Elber Batalha (PSB), foi aprovada por todos os parlamentares municipais e entregue na tarde de quarta-feira, 26.

O homenageado ressaltou a alegria em receber o título da cidade que o acolheu e onde ele teve todas as oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. “Quando vim morar em Aracaju, me apaixonei no primeiro momento, foi aqui que eu tive todas as oportunidades, de conhecimento, de crescimento pessoal e profissional. Aqui construí minha família, fiz muitos amigos e tudo que alcancei em nível associativo e científico, consegui morando em Aracaju, para mim é a minha verdadeira cidade. Vou honrar eternamente esse título com muito amor e carinho”, afirmou emocionado Marcos Albuquerque.

O presidente da Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE), José Eduardo de Assis Silva, destacou a amizade com o homenageado, enalteceu sua grande contribuição ao Estado de Sergipe. “Marcos, tem uma carreira vitoriosa e honrada, seja como anestesista, trabalhando em vários hospitais, ou pela docência, pois ele formou muitos médicos e especialistas em anestesiologia. Ele passou pela Sociedade de Anestesiologia, pela Cooperativa dos Anestesiologistas como presidente de ambas as instituições e foi presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, uma das maiores sociedades do mundo. Levou o nome do Estado e do Brasil além fronteiras”, declarou, agradecendo em nome da Coopanest-SE, ao vereador Elber Batalha pela propositura.

A outorga do título de cidadania é prevista no regimento da CMA como forma de homenagear pessoas que não nasceram, mas que escolheram a cidade para realizar seus projetos de vida e profissionais. Segundo o vereador Elber Batalha, a história de vida e a atuação profissional de Dr. Marcos Albuquerque o credenciou como merecedor do título. “Dr Marcos chegou em Aracaju nos meados dos anos 90, começou a construir sua carreira enquanto médico anestesista, um cientista, uma figura humana fantástica, um estudioso, desbravador de novas técnicas de anestesia visando a segurança dos pacientes. Isso o notabilizou seja como profissional, seja como ser humano”, ressaltou, destacando que teve a oportunidade de conhecê-lo mais de perto quando esteve à frente da presidência da Coopanest-SE. “Ele foi importantíssimo em sua gestão para fazer da Coopanest a cooperativa sólida que é hoje”.

Amigos e colegas marcaram presença na solenidade e registraram a merecida e justa homenagem, a exemplo dos ex-presidentes da Coopanest-SE, Cárcio Porto e Roberto Menezes.

Histórico

Natural do município de Catingueira, na Paraíba, o anestesiologista Marcos Albuquerque se formou em Medicina em 1988, na Universidade Federal da Paraíba e fez formação em anestesiologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco.

Chegou em Aracaju no dia 5 de janeiro de 1995, onde logo se envolveu na vida associativa e científica das entidades representativas dos anestesiologistas sergipanos.

Dr Marcos Albuquerque é Mestre e Doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, anestesiologista da Universidade Federal de Sergipe e tem formação em Coaching pelo o IBC, e atualmente é especializando em psicologia positiva.

