Anestesiologista Marcos Albuquerque será o novo Cidadão Aracajuano

O anestesiologista Marcos Antônio Costa de Albuquerque receberá o Título de Cidadão Aracajuano no dia 26 de junho, às 16h, na sede da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), homenagem de autoria do vereador Elber Batalha Filho.

Natural do município de Catingueira, na Paraíba, o anestesiologista Marcos Albuquerque se formou em Medicina em 1988, na Universidade Federal da Paraíba e fez formação em anestesiologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco.

Chegou em Aracaju no dia 5 de janeiro de 1995, onde logo se envolveu na vida associativa e científica das entidades representativas dos anestesiologistas sergipanos. Ocupou – e até hoje ocupa – vários cargos dentro da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe (Saese) e Cooperativa de Anestesiologia de Sergipe (Coopanest-SE), onde chegou a ser presidente por dois biênios – 2008/2009 e 2010/2011.

Dr Marcos Albuquerque é Mestre e Doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, anestesiologista da Universidade Federal de Sergipe e tem formação em Coaching pelo o IBC, e atualmente é especializando em psicologia positiva, bem estar e autorrealização pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul. Em 2022, foi presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), diretor científico da Confederação Latino-Americana de Anestesiologia em 2023, e diretor administrativo da Saese, biênio 2022/2023.

Outros cargos

Diretor Científico da SAESE; Membro do Conselho Superior da SBA e do Conselho Editorial do Brazilian Journal of Anesthesiology;

Diretor científico da Confederação Latinoamericana de Sociedades de Anestesiologia; Coordenador da Câmara Técnica de Anestesiologia da Ebserh e

Presidente da Comissão de Residência Médica do Estado de Sergipe.