Animais de estimação influenciam na escolha do imóvel             

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil possui a terceira maior população de animais domésticos do mundo. De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente são 52,2 milhões de cães e 22,1 milhões de gatos. Considerando os 215 milhões de brasileiros, pelo menos 70% da população tem um pet em casa ou conhece alguém que tenha.

Esse novo contexto social tem influenciado na decisão das famílias no momento de comprar um imóvel tanto que o mercado imobiliário tem investido para atender às novas demandas das famílias multiespécies, termo utilizado para famílias compostas por pessoas e animais de estimação. De olho nas necessidades dos “filhos de quatro patas”, assim como acontece com hotéis, restaurantes e shoppings, os novos empreendimentos estão investindo em espaços Pet Place, que oferecem uma melhor estrutura física para receber os animais, com forração de grama e equipamentos como rampas, túneis, brinquedos e obstáculos de corrida onde os animais podem gastar energia.

“As famílias avaliam o conforto e segurança dos animais de estimação. Independente da faixa de renda, todos consideram que o imóvel também precisa estar adaptado às necessidades desses fiéis companheiros, por isso, os espaços pet não são exclusividade dos condomínios de alto padrão. Nos empreendimentos destinados ao segmento econômico, essas áreas também já foram incorporadas, é tão fundamental quanto a piscina e o salão de festas, por exemplo”, avalia Alessandro Almeida, diretor comercial da MRV na região Nordeste.

Exemplo desse novo tipo de construção é o Residencial Esplendore, que está sendo construído pela MRV, na Farolândia. Além do espaço para os pets, o condomínio inclui apartamentos com 2 quartos, opção com varanda e uma área de lazer completa, com salão de jogos, piscina adulto e infantil, gazebo, salão de festas, espaço gourmet, academia coberta, pomar, entre outros. “Contemplamos o espaço exclusivo para os pets. Nesse empreendimento, o espaço é gramado e cercado para que os pets possam correr e brincar sem a coleira, além de contarem com lixeiras. Também há equipamentos específicos para os pets, como túnel, rampas e bebedouro”, explica Alessandro.

