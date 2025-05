ANSIEDADE TOMA CONTA DOS SERGIPANOS COM O INÍCIO DOS FESTEJOS JUNINOS; PROGRAMAÇÃO SERÁ ABERTA NESTA SEXTA

A espera está chegando ao fim. Nesta sexta-feira, 30, começam, oficialmente, os festejos juninos de Sergipe com o maior São João à beira-mar do país, promovidos pelo Governo do Estado, com a realização do Arraiá do Povo e da Vila do Forró, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Os eventos prometem agitar a capital com uma programação diversificada e repleta de grandes atrações, e o clima junino já toma conta das ruas e do coração dos sergipanos.

A programação dos festejos juninos deste ano foi divulgada no mês de março e, com tamanha antecedência, teve gente que começou a se organizar cedo para não perder os artistas favoritos. Ao todo, serão 60 dias de festa, com estilos diversificados, porém, que remetem, sempre, às tradições sergipanas e nordestinas. Ao todo, são 701 atrações, sendo 90% (635) de artistas locais, além de grandes nomes nacionais que irão abrilhantar o ‘País do Forró’.

A animação para o início dos festejos contagiou pessoas como Jaqueline Santos, de 37 anos. Moradora de São Cristóvão, município vizinho à capital sergipana, ela estava contando os dias para a festa e elogiou a diversidade da programação. “Gostei muito, está bem eclética. Quem gosta de um forrozinho mais juntinho pode curtir, mas também tem espaço para quem quer dançar mais solto. Tem para todos os gostos, tanto para jovens, quanto para adultos. Este ano, com certeza eu vou. Quero muito ver Natanzinho Lima e, também, Wesley Safadão. Todo mundo está na expectativa”, conta.

Cheia da energia da juventude, Jhenifer Menezes, 19 anos, também está animada com a programação que, segundo ela, está repleta de atrações imperdíveis. “Minhas expectativas para os festejos juninos estão muito altas. Pelo que vi da programação, só tem artista bom. Estou mais ansiosa para ver Tarcísio do Acordeon que, além de ser uma atração incrível, tenho certeza de que todo mundo conhece as músicas e que está ansioso para vê-lo”, afirma.

Outro que não esconde a ansiedade é Samuel Santos, 25 anos, ele destaca a valorização dos artistas locais como um dos pontos altos do evento realizado pelo Governo do Estado. “Minhas expectativas para o São João deste ano são as melhores possíveis. Estou muito empolgado, principalmente por conta dos cantores daqui de Sergipe, como Devinho Novaes e Calcinha Preta, entre outros grandes nomes da música. Acredito que esse evento será muito bom, principalmente para os comerciantes da nossa cidade, mas, também para toda a população que vai curtir esse belíssimo evento”, comenta.

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Arthuro Paganini