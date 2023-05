Antônio O Clone comanda o Arrocha Funk do Metropolitan neste sábado, dia 13

O cantor Antônio O Clone subirá ao palco do Metropolitan Lounge Bar no próximo sábado, 13, às 22 horas. A noite também contará com as apresentações dos cantores Heitor Costa e MC Antony.

A festa do Arrocha Funk promete um clima especial em uma atmosfera única e repleta de gente bonita. A entrada será free até às 23 horas.

Mais informações através da página do Instagram @metropolitanaju. O Metropolitan localiza-se na Avenida Murilo Dantas, 195, Farolândia, ponto referência, a rótula do Farol da Unit.

Da assessoria