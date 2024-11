Aos 86 anos, morre em São Paulo o cantor Agnaldo Rayol, após uma queda

O cantor Agnaldo Rayol morreu nesta segunda-feira (04), aos 86 anos, em São Paulo. A morte, segundo a família, foi causada por uma queda em seu apartamento durante a madrugada.

O artista chegou a ser internado, depois da queda, no Hospital HSANP, no bairro de Santana, Zona Norte da capital paulista, mas não resistiu.

Nascido no Rio de Janeiro em maio de 1938, ainda na infância Rayol se mudou com a família para Natal, no Rio Grande do Norte, onde atuou como ator e cantor nas rádios Araripe e Poti.

Após o retorno ao Rio de Janeiro, foi contratado pela rádio Tupi e gravou seus primeiros álbuns.

O artista também atuou e apresentou programas de televisão, como o Corte-Rayol show, na TV Record. Rayol também estrelou filmes.

O falecimento do artista foi anunciado em nota pública enviada à imprensa pelos familiares.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol […]. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada”, informou a nota.

Foto Agnaldo Rayol/Instagram