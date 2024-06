Apae Aracaju realiza mais uma edição do Forró dos ApaeXonados

Na próxima sexta-feira (7), a partir das 13h, acontecerá a tradicional festa junina da Apae Aracaju. O evento tem como objetivo incentivar a participação de pessoas com deficiência nos festejos juninos e celebrar a cultura nordestina. A festa é realizada na sede da instituição, localizada no Bairro Industrial, e é aberta ao público.

“O objetivo é promover a inclusão e celebrar o São João. Realizamos essa festa todos os anos com muito carinho e os nossos assistidos ficam realizados em poder participar de um evento como esse. Nesses momentos recebemos a comunidade e pessoas que estão engajadas com a nossa causa para além de curtir o forró, ajudar a Apae.”, diz Sherla Mattos, Coordenadora de Eventos e Captação de recursos da Apae Aracaju.

Através da venda de comidas típicas a instituição consegue arrecadar fundos e investir esse valor em melhorias. Hoje, a unidade atende mais de 500 pessoas com deficiência de todas as idades. A instituição também funciona como um centro Especializado em Reabilitação e realiza atendimentos de saúde para pessoas de 33 municípios sergipanos.

Além das comidas, a festa contará com apresentação da quadrilha junina dos assistidos e forró pé de serra. O evento será das 13h às 17h na sede da Apae (Rua Manoel dos Santos Carvalho, 379. Bairro Industrial).

Sobre a Apae

A Apae Aracaju é uma Organização de Sociedade Civil (OSC), com personalidade jurídica de direito privado, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, saúde, estudo e pesquisa, sem fins lucrativos. Sua missão é promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária. Temos o propósito de potencializar e valorizar a essência da Pessoa com Deficiência Intelectual, Física e/ou Múltiplas, reconhecendo suas limitações e potencialidades, inserindo-os na sociedade. A instituição atende mais de 500 usuários e funciona como um Centro Especializado em Habilitação e Reabilitação II, oferecendo atendimento com mais de 10 especialidades.

Fonte: Ascom Apae Aracaju