Apae de Nossa Senhora do Socorro celebra 20 anos de atuação

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Nossa Senhora do Socorro celebrou seus 20 anos de atuação em prol da pessoa com deficiência no município em reunião com o prefeito Samuel Carvalho, na última quarta-feira (15). O encontro, realizado na sede da prefeitura, marcou um importante momento de diálogo e reafirmação do compromisso da gestão municipal com a assistência social.

A presidente da Apae, Ilzane Santos, juntamente com a coordenadora operacional e de projetos, Anair Viana, e o assessor financeiro e jurídico, Danilo Campos, apresentaram um balanço das atividades da instituição, que atualmente atende 95 assistidos e suas famílias nas áreas da Assistência Social e por meio de projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

“A reunião nos deixou bastante esperançosos com o diálogo com o prefeito e na certeza de que continuaremos realizando um trabalho de qualidade e transparência”, ressaltou Ilzane Santos.

O prefeito Samuel Carvalho, acompanhado do secretário de assistência social, Gleidson Oliveira, recebeu os representantes da Apae e da creche Almir do Picolé, demonstrando a prioridade que a gestão municipal tem dado às instituições sociais do município.

“Reforçamos o nosso compromisso com a assistência social e com o trabalho fundamental que instituições como a Apae desenvolvem em nossa cidade. É uma honra poder celebrar os 20 anos de dedicação da Apae e reafirmar a nossa parceria para que possamos continuar avançando na inclusão e no cuidado com as pessoas com deficiência”, declarou o prefeito Samuel Carvalho.

A Apae de Nossa Senhora do Socorro tem sido um pilar fundamental na vida de muitas famílias do município, oferecendo serviços de qualidade e promovendo a inclusão social de pessoas com deficiência. A reunião com o prefeito reforça a importância da parceria entre a instituição e o poder público para a continuidade e aprimoramento deste trabalho.

Foto Assessoria

Por Marcelo Carvalho