APAES DO ESTADO DE SERGIPE LEVAM ARTE E INCLUSÃO AO FESTIVAL NACIONAL NOSSA ARTE NO RIO DE JANEIRO

Sergipe mostra sua força cultural no XII Festival Nacional Nossa Arte 2024, maior evento artístico do Brasil voltado para pessoas com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O festival acontece de 10 a 12 de dezembro no Expo Mag, no Rio de Janeiro, com entrada gratuita para o público.

Na mostra de artes visuais, sob orientação do professor João Victor Santana, a Apae Aracaju apresenta obras que celebram a cultura sergipana. Entre os destaques, está a pintura “Cultura e Folclore de Sergipe” de David Santos Souza Soares, que retrata em tela elementos tradicionais como reisado, taieira e chegança, tendo ao fundo a silhueta da igreja matriz da capital.

A criatividade sergipana também se manifesta na escultura “Caju-SE”, de Fábio do Nascimento Conceição, uma homenagem ao estado construída artesanalmente com palitos de picolé, destacando as cidades que possuem unidades das Apaes. Já Douglas Santos de Barros apresenta o desenho “Meu País tem Forró”, obra que celebra a tradição musical sergipana, retratando um casal dançando em festa junina.

“Estas obras representam não apenas o talento extraordinário dos nossos artistas, mas também a riqueza cultural de Sergipe”, destaca Mônica Souza, presidente da Federação das Apaes de Sergipe. “Cada trabalho conta uma história de superação e expressa nossa identidade cultural de forma única”, complementa.

Nesta edição histórica, que marca os 70 anos da Apae Rio, a delegação sergipana também se destaca nas apresentações culturais. Enquanto a Apae Aracaju encanta o público com dança popular brasileira e teatro, a Apae Itabaiana apresenta um espetáculo vibrante de percussão.

O festival expande suas fronteiras para além do Expo Mag. Na terça (10) e quinta-feira (12), às 14h, o público poderá prestigiar recitais de poesia e apresentações de dança na Praia de Copacabana, no quiosque da Tim, em frente ao Copacabana Palace. A exposição de artes plásticas permanece em cartaz no terceiro andar do Expo Mag durante todo o evento.

“Ver nossos artistas apresentando seus trabalhos neste festival nacional é a realização de um sonho coletivo. Cada performance, cada obra de arte é um testemunho vivo de que o talento não conhece limitações”, ressalta Mônica Souza.

A abertura oficial do evento, realizada na segunda-feira (9), reuniu mais de 2 mil pessoas, consolidando o Festival Nacional Nossa Arte como um dos mais importantes eventos de inclusão através da arte no país.

Texto e foto Marcelo Carvalho