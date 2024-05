APENAS 32% DAS DOSES DE VACINA CONTRA A DENGUE FORAM APLICADAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, DIZ SMS

Aracaju tem vivido um período mais intenso de chuvas e tempo quente, situação ideal para o rápido desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. Além de toda a atenção que deve ser mantida, através das diversas formas de prevenção e cuidados dentro de cada residência, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), alerta para a importância da imunização contra a dengue.

A campanha de vacinação teve início no último dia 2 e a capital sergipana recebeu o total de 9.833 doses do imunizante, sendo que, até o momento, apenas 32,2% desse número foi aplicado, o que reforça a necessidade de pais e responsáveis levarem as crianças e adolescentes para se protegerem contra a doença.

“Precisamos ter em mente que, apesar de ser uma vacina nova, é muito confiável e uma forma segura de proteger crianças e adolescentes contra essa doença. A vacina continua disponível para pessoas com idades entre 10 e 14 anos e precisamos ressaltar que as pessoas podem contrair a dengue diversas vezes ao passar do tempo, mas a vacina irá proteger contra as formas graves da doença, preservando a vida”, destaca a coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro.

O esquema vacinal é administrado em duas doses e, conforme o Ministério da Saúde, para a aplicação da D2, as doses serão enviadas posteriormente, considerando o intervalo recomendado de três meses para completar o esquema da vacinação. Caso a criança já tenha tomado a D1 e tenha tido dengue, acrescenta 30 dias no tempo para ser tomada a D2, por exemplo. Se tomou a D1 há dois meses, conta dois meses para tomar a D2. Caso a criança não tenha iniciado o esquema de vacinação e teve dengue, aguarda seis meses para tomar a D1. Vale ressaltar que a vacina contra a dengue não pode ser tomada junto com outra vacina.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação, cartão de vacina e um comprovante de residência de Aracaju que, no caso das crianças, deve ser em nome do adulto responsável.

“Após a aplicação da vacina contra a dengue, os efeitos colaterais que poderão surgir são leves e incluem dor no local da injeção, vermelhidão ou um pequeno inchaço. Esses eventos são mais frequentes após a primeira dose, variando de intensidade leve a moderada, tendo resolução entre um a três dias. A dor no local da injeção poderá aparecer com mais frequência no dia da injeção, enquanto a vermelhidão e o edema no dia seguinte à administração da vacina”, explica Larissa.

Pontos de vacinação

Ao todo, 16 Unidades de Saúde da Família (USFs) estão ofertando a vacinação contra dengue, sendo das 8h às 18h30, as Unidades Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Manoel de Souza (Sol Nascente), Onésimo Pinto (Jardim Centenário), Augusto Franco (Farolândia), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Edézio Vieira (Siqueira Campos), José Calumby (Jardim Centenário), Francisco Fonseca (18 do Forte), Cândida Alves (Santo Antônio), José Machado de Souza (Santos Dumont) e Dona Jovem (Bairro Industrial). Das 8h às 16h30, Santa Terezinha (Robalo), Osvaldo Leite (Santa Maria) e Anália Pina (Almirante Tamandaré). Das 8h às 16h, José Augusto Barreto (Japãozinho). Das 8h às 15h30, a USF Celso Daniel (Santa Maria). Todas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira.

Foto SMS