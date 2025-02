Aperipê TV completa 40 anos de compromisso com a população sergipana

Responsável por levar educação, cultura e sergipanidade para a telinha dos sergipanos, a Aperipê TV completou 40 anos de existência neste 20 de fevereiro. Ao longo dessas quatro décadas, a emissora tem cumprido com excelência sua missão de informar o povo sergipano, valorizando a identidade e a história do estado. Em homenagem à história do veículo de comunicação, uma solenidade foi realizada no Memorial de Sergipe Jouberto Uchôa, na Orla da Atalaia, em Aracaju, na noite desta quinta-feira, 20.

Na ocasião, o governador Fábio Mitidieri anunciou uma série de investimentos para a emissora ainda neste ano, a exemplo da aquisição de novos equipamentos e da reforma do prédio onde funciona, chamando a atenção para o papel da instituição para a comunicação pública e para a cidadania. “Termos mais qualidade de transmissão, e a reforma do prédio, tão esperada também. Temos até o final do ano para entregar uma nova Aperipê, que é o que o povo e Sergipe merecem. A Aperipê não é a TV do governo, é a TV do povo, é a TV do sergipano. Ela não está ali para fazer propaganda do governo, ela está ali para comunicar com o povo sergipano, com a verdade, com a transparência, com a independência que o povo sergipano merece”, pontua.

Nesse sentido, o secretário de Estado da Comunicação, Cleon Nascimento, enfatizou que a Aperipê TV desempenha um papel fundamental para a manutenção da qualidade da comunicação pública sergipana e, mais que isso, para a perpetuação de uma informação democrática e que converse com a população. “Sabemos que quando temos dispositivo público, ele demonstra claramente o objetivo que se tem de transparência e, principalmente, de efetivar a democracia, onde as pessoas possam ter um espaço em que elas possam não somente falar, mas também serem vistas. Temos na Aperipê um meio de difundir o que é mais importante, que é a palavra e o que o povo quer”, pontua.

Parte desse trabalho e demonstração do compromisso do Governo do Estado com a transparência e a qualidade da informação repassada à população, a Fundação Sergipana de Comunicação (Funsecom) é responsável pelo aprimoramento da comunicação pública no estado. A fundação tem como finalidade a promoção, organização, execução e administração, abrangendo operacionalização de programas e projetos de desenvolvimento e expansão das ações e atividades de comunicação, por meio do sistema de Rádio, Televisão e Internet.

O diretor-presidente da Funsecom, Carlos Batalha, destacou que, ao longo dos últimos anos, esses e outros investimentos da gestão estadual na Aperipê TV têm permitido a ampliação desse trabalho. “A Aperipê TV, durante todo esse período, não só para a cultura, como para o jornalismo, para o esporte, trouxe contributos extraordinários. E, na atual fase, no atual Governo do Estado, com o governador Fábio Mitidieri, com os incentivos que estão sendo proporcionados, ela poderá apresentar muito mais para quem está em casa vendo aquilo que acontece no seu estado”, coloca.

Homenagens

O evento contou com a entrega de medalhas aos 12 ex-presidentes que dirigiram a emissora ao longo desses 40 anos — Raimundo Luiz, primeiro presidente fundador, Carlos Batalha, ex-presidente e atual, Angélica Rollemberg, Marlene Calumby, Jeferson Andrade, Luciano Correia, Messias Carvalho, Givaldo Ricardo, Chiquinho Ferreira, Conceição Vieira, Theotônio Neto, Indira Amaral e César Gama — e homenagens a outras personalidades que contribuíram para a história da instituição.

Uma das homenageadas foi a professora Conceição Vieira que, além de ter uma longa trajetória de contribuição para a cultura, a educação e a política sergipana, também foi presidente da Fundação. “Uma noite de alegria, principalmente porque é a celebração da comunicação pública, da comunicação independente. Sabemos que vivemos em um país em que vários grupos econômicos são donos do meio de comunicação, e é importante ter essa visão equilibrada do governo, uma comunicação de Estado. Nesses 40 anos, a Aperipê TV uniu comunicação com a educação, sempre com um trabalho educativo, formativo, e isso é importante”, considera.

Outro homenageado foi o professor Jouberto Uchôa, fundador da Universidade Tiradentes (Unit) e grande parceiro da Fundação Aperipê. “São 40 anos de Aperipê TV, uma emissora fundamental para a comunicação do nosso estado. A Universidade Tiradentes tem um imenso orgulho de ver o sucesso da Aperipê, de todos os seus dirigentes, e agradece àqueles que apoiam e que continuam apoiando essa instituição tão importante para os sergipanos”, ressalta.

Além deles, também receberam a homenagem o ex-governador João Alves Filho (in memorian), governador fundador da Aperipê TV; o radialista Carlos Magalhães, jornalista mais antigo do Sistema Aperipê; Reinaldo Moura (in memorian), primeiro telenoticiarista da Aperipê; Clemilda (in memorian), primeira cantora e apresentadora da emissora; Adriano Barroso (in memorian), primeiro técnico operacional; o secretário de Estado da Comunicação, Cleon Nascimento; e o governador Fábio Mitidieri.

Parceria nacional

Ainda durante a solenidade, o diretor de rede da TV Cultura, Fábio Borba Chateaubriand, recebeu o título de Cidadania Sergipana, entregue pela deputada estadual Maísa Mitidieri, autora da propositura. Ele foi representado pelo assessor da Diretoria de Redes e Novos Negócios da emissora em São Paulo, Pedro Paulo Fernandes, que destacou o trabalho conjunto e parceiro que tem sido desenvolvido entre as instituições com a veiculação nacional de matérias de relevância do estado. Em 2024, entre reportagens e boletins, foram veiculadas 54 matérias da Aperipê TV durante o ano na TV Cultura para todo o Brasil.

“A Aperipê TV é uma das principais parceiras da TV Cultura, uma vez que sempre nos atende com muito boas programações, bons materiais, e é uma emissora que desempenha o papel para o qual ela foi chamada: divulgar a cultura, a educação, um bom jornalismo. Nesses 40 anos de Aperipê TV, tenho certeza que ela formou algumas gerações; crianças, jovens e adolescentes foram formados e cresceram assistindo à programação. Por meio da Aperipê TV, nós trazemos a cultura brasileira e tudo o que acontece no nosso país para o estado de Sergipe, e levamos para o nosso país tudo o que acontece no estado de Sergipe”, coloca Fernandes.

Ao final do evento, foi exibido um documentário que narra a história da Aperipê TV, relembrando os desafios, conquistas e a trajetória dos ex-presidentes, funcionários e apresentadores que ajudaram e ainda ajudam a escrever a história da emissora.

Aperipê TV

A Aperipê TV, emissora de caráter público e vinculada ao governo estadual, foi fundada no dia 31 de janeiro de 1985, pelo governador João Alves Filho, com a missão de oferecer conteúdos jornalísticos, culturais e educativos à população sergipana. Atualmente opera no canal 6.1 e é afiliada à TV Cultura. A Aperipê TV também está presente no YouTube, por meio do canal aperipetv, e no Instagram @aperipesergipe.

Foto: Reinaldo Moura