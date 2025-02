APESAR DA ALTA DA SELIC, MERCADO IMOBILIÁRIO SERGIPANO DEVE SEGUIR AQUECIDO, AVALIA A ACI DE SERGIPE

A taxa Selic, taxa básica de juros da economia, chegou a 13,25% em janeiro, impactando diretamente o mercado imobiliário brasileiro. O cenário traz desafios para compradores, investidores e construtoras, mas profissionais do setor apontam que ainda há boas oportunidades para quem deseja adquirir um imóvel.

Em Aracaju, os imóveis tiveram uma valorização de quase 14% no último ano, e a tendência é que os preços continuem subindo. De acordo com Anderson Ramos, presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI-SE), esse aumento se deve a diversos fatores, incluindo o custo da construção civil e a demanda ainda aquecida.

“A alta da Selic impacta diretamente o financiamento. Com juros mais altos, o crédito fica mais difícil e os bancos tendem a ser mais restritivos na liberação. Isso afeta desde o programa Minha Casa, Minha Vida até empreendimentos de padrão mais elevado”, explica Anderson Ramos.

Apesar do aumento das taxas, o presidente da ACI destaca que ainda é um bom momento para investir em imóveis, pois a valorização continua. “Quem compra hoje, adquire um imóvel por um preço menor do que pagaria em seis meses. Nesse cenário, o papel do corretor de imóveis se torna ainda mais essencial porque orienta o comprador sobre as melhores condições de financiamento, ajudando a encontrar taxas de juros mais baixas e planos mais acessíveis”, afirma.

Importância do corretor

Embora o momento exija planejamento, o setor imobiliário segue sendo uma opção de investimento, principalmente em Sergipe, onde a valorização segue em crescimento. É necessário também comparar taxas de financiamento entre os bancos e avaliar a melhor linha de crédito. Com planejamento e apoio profissional, ainda é possível fazer um bom negócio mesmo em um cenário de juros elevados.

“Muitos compradores acreditam que o financiamento é um processo burocrático e que precisam de um valor alto de entrada, mas um corretor qualificado pode facilitar todo o processo. Muitas vezes conseguimos reduzir a entrada ou até mesmo eliminá-la, dependendo do perfil do cliente e da linha de crédito disponível”, detalha Anderson Ramos.

Para quem deseja comprar um imóvel, a recomendação dos especialistas é buscar orientação de um corretor credenciado. “O ideal é buscar um corretor credenciado ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci/SE) e verificar se ele também tem registro na Associação. No site do Creci, é possível conferir se o profissional está regularizado e buscar referências antes de fechar negócio”, aconselha o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe.

Sobre a ACI/SE

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) foi fundada em novembro de 2019 e atua na valorização dos profissionais do estado. Atualmente, a instituição mantém um calendário anual de ações voltado para a categoria e para comunidade em geral.

Texto e foto NV Comunicação