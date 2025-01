Aplicativo facilita a solicitação de reparos na iluminação pública

De maneira rápida e prática, a população aracajuana pode relatar problemas com a iluminação pública do município por meio do aplicativo “Conecta Aracaju”, disponibilizado gratuitamente na Play Store para aparelhos com sistema Android. O “Conecta Aracaju” é uma iniciativa da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seminfra), com a proposta de agilizar as demandas ocasionais relacionadas à iluminação pública.

Pelo aplicativo, é possível solicitar o reparo de pontos de luz que estejam apagados, com mau funcionamento ou que necessitem de troca de braços ou de outras intervenções na estrutura do poste. As solicitações podem ser feitas a qualquer hora, todos os dias da semana. “Por meio dos canais de atendimento que disponibilizamos, conseguimos executar esses serviços com agilidade. Em aproximadamente 72 horas, atendemos uma demanda considerável de troca de lâmpadas queimadas”, afirma o secretário municipal da Infraestrutura, Sérgio Guimarães.

Após baixar o aplicativo, o usuário que deseja fazer uma solicitação deve registrar o nome da rua e o número de identificação do poste que necessita do reparo. Além do “Conecta Aracaju”, a população também tem outros meios para solicitar reparos na iluminação pública: o site Conecta Aracaju Cidade Iluminada ou no telefone 0800 002 1743, disponível 24h, todos os dias da semana; e, presencialmente, na sede do “Conecta Aracaju”, localizada na Avenida Augusto Franco, 2500, no Bairro Ponto Novo.

Foto: Ascom/Seminfra