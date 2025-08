Sejesp: alunos do João Oliva disputam medalhas nos Jogos da Primavera

Dez alunos da Escola Municipal João Oliva Alves, situada no bairro Santa Maria, iniciam neste sábado, 2, a disputa por medalhas no skate durante os Jogos da Primavera. A modalidade é uma das novidades da competição estudantil e será realizada na pista do Parque dos Cajueiros, a partir das 9h. Estes atletas fazem parte do programa Hora do Esporte e recebem aulas gratuitas de skate. A iniciativa é da Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp).

Para o instrutor da modalidade, Armando Badá, a participação nos Jogos da Primavera é aguardada com grande expectativa pelos alunos. “Intensificamos os treinos nas últimas semanas e posso garantir que a turma vai chegar preparada para buscar o alto do pódio”, disse entusiasmado.

Em 2024, a Escola Municipal João Oliva terminou em 2º lugar geral nos Jogos da Primavera e em 3º nos Jogos Escolares TV Sergipe. “É claro que sempre buscamos competir de forma aguerrida e buscar a medalha de ouro, mas o nosso projeto não visa apenas o resultado. Trabalhamos com outros valores, como cidadania, disciplina e respeito dentro e fora da pista”, acrescentou Armando Badá.

As aulas de skate na escola do bairro Santa Maria ocorrem três vezes por semana e atendem 30 crianças e adolescentes. Na competição deste sábado, apenas 10 foram inscritas para atender os requisitos da organização. Serão disputadas duas categorias: 8 a 11 e 11 a 14 anos, no masculino e feminino. “Vai ser uma grande festa do skate”, cravou o instrutor.

Hora do Esporte

O programa Hora do Esporte foi implantado pela nova gestão da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) e atende a 2 mil crianças e adolescentes no contraturno escolar em diversos bairros da capital. Trata-se de uma proposta educacional que inclui diversas atividades extracurriculares e permite que os alunos desenvolvam varias habilidades, entre elas o esporte.

Além do skate, o programa atende alunos de atletismo, futebol feminino, jiu-jítsu, karatê, taekwondo, judô, vôlei, basquete, futsal, entre outros.

“A iniciativa promete enriquecer a experiência escolar e promover o bem-estar emocional e social dos estudantes, possibilitando benefícios para a saúde mental e física dos alunos. Claro, se conseguirmos formar campeões na pista de skate e em outras modalidades melhor ainda”, comentou o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira.

Ascom Sejesp