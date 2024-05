APOIO AO RIO GRANDE DO SUL: ENFERMEIROS DO HOSPITAL DE CIRURGIA INTEGRAM FORÇA NACIONAL DO SUS

Solidário à tragédia das chuvas que assolam o Rio Grande do Sul, o Hospital de Cirurgia (HC) liberou cinco profissionais da enfermagem de sua equipe para integrar a ação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), programa liderado pelo Ministério da Saúde, no RS.

Inicialmente, os profissionais de saúde do HC foram designados para apoiar os atendimentos no Hospital de Campanha instalado na cidade de Canoas/RS, uma medida que visa reforçar a assistência à população em meio à crise emergencial causada pelas enchentes.

A equipe de enfermeiros, composta por profissionais qualificados e experientes, embarcou na tarde desta quinta-feira, 16, rumo a Canoas. A iniciativa é parte de um esforço para fortalecer os atendimentos do SUS no RS, garantindo que as necessidades de saúde da população sejam atendidas de maneira eficaz.

Missão e solidariedade

“O Hospital de Cirurgia, reconhecido por sua excelência em atendimentos e cirurgias de alta complexidade, reafirma o seu compromisso com a saúde pública ao disponibilizar os seus recursos humanos para essa missão”, ressalta o diretor técnico do HC, Dr. Rilton Morais.

A Interventora Judicial do Hospital de Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães, destaca a importância da colaboração entre as instituições de saúde e o Governo. “A solidariedade e a união entre os profissionais de saúde são fundamentais para apoiarmos os atendimentos no RS, nesse momento de dificuldade. Estamos honrados em poder contribuir com a Força Nacional do SUS e acreditamos que os nossos enfermeiros farão a diferença nessa missão”, afirma.

Profissionais selecionados

Os enfermeiros do Cirurgia selecionados para a Força Nacional passaram por um processo de avaliação, que considerou suas habilidades técnicas e experiência em situações de alta pressão. A expectativa é de que a equipe permaneça em Canoas durante o tempo necessário para estabilizar a situação no RS e garantir a continuidade dos cuidados entre os próprios profissionais do Estado.

Atuante em Unidades de Terapia Intensiva do Cirurgia, com experiência de prestar assistência a diversos pacientes na época da pandemia da Covid-19, a enfermeira Ana Carolina Santos Santana é um dos profissionais do HC que integra a equipe da Força Nacional.

“Estou muito feliz e orgulhosa de poder estar levando o que aprendo e coloco em prática diariamente no Cirurgia para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Me sinto muito honrada pela oportunidade. Agradeço à Direção e à Coordenação de Enfermagem do hospital por confiar em mim. Podem ter certeza que irei desempenhar o meu melhor papel”, relata a enfermeira Ana Carolina, 44 anos.

Integrante da equipe do HC, o enfermeiro Airton Oliveira Passos Junior, 25 anos, afirma que se voluntariou para atuar no RS ao ver o sofrimento que o povo gaúcho está passando. “Recebi a proposta do hospital e decidi ingressar nesta causa para ajudar ao próximo, baseado nos valores que o Cirurgia me ensinou, que é prestar o melhor e mais eficaz atendimento aqueles que precisam”, informa.

