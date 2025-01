Após a limpeza da Orla da Atalaia, Emsurb trabalha para regularizar a coleta domiciliar na capital

Após força-tarefa, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), concluiu, no final da manhã desta quarta-feira, 1° de janeiro, a limpeza e recolhimento dos resíduos de toda a região da Orla da Atalaia.

A operação contou com cerca de 300 agentes e resultou no recolhimento de 25 toneladas de resíduos.

A intensa mobilização, que foi acompanhada pela prefeita eleita e diplomada Emília Corrêa, marca uma das primeiras ações estabelecidas pela gestora, de modo que o ponto turístico pudesse ser usufruído, já nas primeiras horas do feriado, por aracajuanos e turistas com espaços limpos e organizados.

O próximo presidente da Emsurb, Hugo Esoj, enfatizou o compromisso da gestão de Emília para a regularização da coleta de lixo após suspensão por falta de pagamento da gestão de Edvaldo Nogueira à empresa Torre.

“Assim que foi informada a respeito da paralisação desse serviço essencial, a prefeita Emília manteve diálogo com a direção da Torre, no sentido de redimir com agilidade os prejuízos causados aos aracajuanos. Além da Orla da Atalaia, as equipes seguem mobilizadas também nos bairros e até o próximo sábado, 4, o serviço será regularizado em toda a cidade. Por isso, agora pedimos a compreensão das pessoas, pois o cronograma da coleta domiciliar está sendo gradativamente retomado”, destacou o gestor.

Cronograma operacional:

Na capital, a coleta do lixo domiciliar acontece às segundas, quartas e sextas na zona Norte, e terças, quintas e sábados na zona Sul. Há ainda as localidades que recebem o serviço de segunda a sábado: Cirurgia, Inácio Barbosa, 13 de Julho, Leite Neto, Luzia, Santo Antônio, São José, Siqueira Campos e Suíssa. Já a coleta na Orla da Praia de Atalaia é realizada de domingo a domingo.

Foto assessoria