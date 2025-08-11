APÓS AERONAVE DA GOL LINHAS AÉREAS COLIDIR COM PÁSSARO, VOO DE ARACAJU PARA SALVADOR É CANCELADO

Um voo da Gol Linhas Aéreas, que partiria de Aracaju com destino a Salvador neste domingo (10), foi cancelado após a aeronave responsável pelo trajeto se envolver em uma colisão com um pássaro. A informação foi confirmada pela Aena Brasil, administradora do Aeroporto Santa Maria.

Segundo a Aena, o incidente ocorreu durante a decolagem no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão, quando o avião seguia para Aracaju. Apesar da colisão, não houve declaração de emergência nem necessidade de prioridade no pouso. Todos os passageiros desembarcaram normalmente na capital sergipana.

Após avaliação técnica, a Gol decidiu cancelar o voo que partiria para Salvador. De acordo com a Aena, após avaliação técnica, a Gol decidiu cancelar o voo que decolaria de Aracaju para Salvador.

Foto reprodução – ilustração