Após afastamento de padre, Paróquia tem novo administrador

O padre José Raimundo Soares Diniz, da paróquia Senhora Sant’Ana, do município de Boquim, foi afastado após ter relacionamento de um ano com um fiel exposto.

Com o afastamento do padre Raimundo Diniz, o padre Iuri Ribeiro foi nomeado administrador paroquial da Paróquia Senhora Sant’Ana.

As informações são de que a nomeação do novo administrador paroquial foi feita logo após a exoneração do antigo representante e o anúncio sobre a posse do padre Iuri Ribeiro foi feito pelo Bispo Dom José Genivaldo Garcia durante uma missa.

Entenda o caso

Segundo o padre, eles se conheceram, começaram a se relacionar e trocaram fotos íntimas. Em um momento de desentendimento, o fiel decidiu exturqui-lo.

O amante chegou a exigir 70 mil reais. O padre decidiu procurar a polícia e fazer a denúncia.

O padre também relatou que conheceu o rapaz em um momento de confissão, na igreja.

O ex-companheiro do padre foi preso em flagrante em Boquim no momento em que ia receber o suposto dinheiro.

Após a prisão, o homem passou por uma audiência de custódia no dia seguinte, onde foi arbitrada fiança. Em seguida, ele foi liberado pela autoridade judicial para responder o processo em liberdade. O suspeito de extorsão era servidor comissionado da Prefeitura de Boquim e, no mesmo dia, foi exonerado do cargo

Polemica

Em janeiro deste ano, o padre Diniz se envolveu em outra polêmica durante a celebração de uma cerimônia de casamento. Ele chegou a reclamar da decoração da festa, dizendo que percebia ser “bem simples” e que eles deviam ser um casal pobre.

Devido à repercussão negativa, o pároco gravou um vídeo de retratação afirmando que seu objetivo não era discriminar ninguém, pois sua “vida de sacerdote é acolher e defender os pobres”.

Foto: reprodução/ redes sociais