Na última semana, o governador Fábio Mitidieri se reuniu com representantes da Iguá, e exigiu que a empresa tenha uma comunicação mais efetiva com a população sergipana sobre o abastecimento de água.

A cobrança surtiu efeito, e a empresa está abrindo duas lojas, nos municípios de Campo do Brito e Poço Redondo, para contato direto e solução de problemas.

O resultado reforça o compromisso constante do Governo do Estado com o melhor atendimento possível à população.