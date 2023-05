Após fim da emergência de saúde pública pra Covid, CONIVALES faz balanço sobre as ações durante o período de pandemia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou o fim da COVID-19 como uma emergência de saúde pública de Importância Internacional, o que não significa o fim da doença. Durante o alto pico da pandemia a crise se instalou em todos os países do mundo, levando ao colapso da saúde. Neste período, o Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) atuou fortemente na saúde pública dos municípios consorciados e conveniados, levando insumos hospitalares, testes rápidos para Covid-19 e medicamentos.

Até 2020, o CONIVALES prestava apenas o serviço de Compra Compartilhada de Medicamentos. No entanto, com o advento da pandemia o consórcio introduziu em seu portfólio a Compra Compartilhada Insumos Hospitalares com foco emergencial na aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s), materiais necessários para as equipes de atendimento à saúde, como luvas de procedimento, máscaras descartáveis, aventais, toucas, macacões hospitalares, equipamentos de diagnóstico como termômetros clínicos digitais, termômetros infravermelhos, testes rápidos de diagnóstico para Covid-19, bem como o principal item de prevenção a contaminação, o álcool 70% em gel e líquido.

O presidente do CONIVALES, Franklin Freire, lembra sobre as dificuldades dos gestores para a aquisição dos materiais hospitalares, pois no período de alto pico da pandemia houve uma grande demanda mundial e o aumento no custo de até 500% dos insumos e medicamentos.

“Os municípios menores enfrentavam grandes dificuldades na aquisição destes itens, haja vista que as distribuidoras e fabricantes priorizavam as demandas das esferas federal e estadual e municípios de grande porte”, explicou o presidente.

Com a atuação do Consórcio, neste período de pandemia foram entregues aos municípios consorciados e conveniados, através do sistema de compras compartilhadas, mais de 13 mil testes rápidos de diagnóstico para Covid-19, mais de 106 mil insumos hospitalares e mais de 2,8 milhões de medicamentos.

Para o superintendente do Consórcio, Marcos Barroso, o sistema de compra compartilhada prestado pelo CONIVALES foi fundamental para abastecer as unidades de saúde e as farmácias básicas, pois a união dos municípios ocasionou a alta demanda e com apenas uma licitação todos os municípios eram abastecidos.

