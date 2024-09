Após proposituras do Sargento Byron, reestruturação do Recanto da Paz é entregue

Mais de 600 famílias foram beneficiadas com pavimentação, esgotamento, iluminação e praça

O vereador e candidato à reeleição Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) comemora a entrega da reestruturação do Recanto da Paz, obra da Prefeitura Municipal no valor de R$ 19,1 milhões e que beneficia 629 famílias. A solenidade de entrega ocorre nesta segunda-feira,dia 16.

Sargento Byron – Estrelas do Mar luta pela execução da obra desde que assumiu o mandato, apresentando indicações e cobrando posicionamento da gestão municipal para que o sonho de tantas famílias saísse do papel.

“Hoje é um dia histórico e de resgate de cidadania para essas famílias. São muitos anos cobrando essas obras que, finalmente, trarão dignidade a esses cidadãos. Um momento que marca a garantia de direitos e o respeito a essa parcela da população que sempre viveu no esquecimento”, afirmou.

Entre as melhorias, a obra contemplou a pavimentação de 25 ruas, sendo oito delas em asfalto e as outras 17 em blocos de concreto intertravado, infraestrutura de drenagem pluvial e esgotamento sanitário com estação de tratamento, construção de passeios, meios-fios e a instalação de sinalização viária. Também foi realizada a interligação das casas à nova rede de esgoto, fornecendo equipamentos sanitários e a construção de uma praça equipada com aparelhos de ginástica, quadra, quiosque, parque infantil e paisagismo, além de iluminação em LED.

“Minha relação com o Recanto da Paz é afetiva porque cresci aqui, conheço a luta dessas famílias. Como vereador, me sinto realizado por ter contribuído para o resgate da dignidade e cidadania dessas pessoas. Este sonho também é meu! Esse é meu papel como parlamentar e que pretendo continuar”, disse emocionado.

Sargento Byron

Sargento Byron está em sua primeira legislatura e disputa reeleição com propostas nas áreas de infraestrutura, saúde, segurança, educação, esporte e inclusão. Ao longo de seu primeiro mandato, destinou mais de R$ 1 milhão em emendas impositivas, dentre elas, para a construção e recuperação de ruas nos bairros Aeroporto e Atalaia.

Fonte e foto assessoria