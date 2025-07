APÓS QUEDA DE ÁRVORES, PMA REÚNE TÉCNICOS E PLANEJA MELHORIAS NO CANAL DA AVENIDA FRANCISCO MOREIRA

Depois da queda de três árvores em curto intervalo de tempo, a Prefeitura de Aracaju reuniu, na última quinta-feira, 3, uma equipe técnica formada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Secretaria Municipal da Família da Assistência Social (Semfas) e Secretaria da Comunicação (Secom).

O encontro, coordenado pelo Núcleo de Planejamento Estratégico da gestão, teve como objetivo definir um cronograma de ações para resolver um problema que se arrasta há anos e que agora se tornou urgente.

De acordo com laudo técnico da Sema, elaborado após vistoria conjunta com a Defesa Civil, foi constatado que 44 árvores localizadas no canteiro central da Avenida Francisco Moreira, entre as ruas Abigail Ferreira de Araújo Ramos e Nestor Sampaio, no bairro Luzia, apresentam risco de queda. As árvores, em sua maioria exóticas e de grande porte, foram plantadas em um canteiro muito estreito (com largura entre 0,50 m e 1 m), o que comprometeu a estrutura do canal de drenagem, afetou as paredes laterais e deixou as raízes expostas. Parte delas apresenta infestação de parasitas e algumas já estão inclinadas ou com raízes danificadas, aumentando o risco de acidentes.

Como medida imediata, nesta segunda-feira, 7, a Emsurb vai iniciar a poda das árvores para evitar problemas no fornecimento de energia elétrica e reduzir riscos à população.

A supressão definitiva das árvores só ocorrerá após diálogo com os moradores, que serão convidados a participar das discussões e acompanhar todas as etapas.

A secretária municipal do Meio Ambiente, Emília Golzio, reforça a importância do cuidado técnico e do diálogo com a comunidade. “Sabemos que as árvores são fundamentais para o bem-estar e o clima urbano, mas neste caso a prioridade é proteger vidas. Estamos trabalhando com total responsabilidade técnica e só iremos avançar com a retirada das árvores após conversar com os moradores, explicar cada passo e ouvir as sugestões da comunidade”, destaca.

Além de garantir a segurança, a Prefeitura também vai recuperar as paredes do canal e executar um projeto de revitalização elaborado pela Emurb, que prevê melhorias na drenagem, paisagismo e requalificação urbana, transformando a área em um espaço mais seguro e agradável.

Como compensação ambiental, a Prefeitura irá plantar 88 mudas nativas no bairro Luzia, garantindo a manutenção das novas árvores por pelo menos dois anos.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal em proteger vidas, recuperar áreas urbanas e promover um ambiente mais sustentável.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA