Fake News: Gordinho do Povo e sua esposa acionam a justiça para providências

O Digital influencer Gordinho do Povo e sua Esposa usou as redes sociais na manhã deste sábado (22), que na última terça-feira (17), ele e sua Esposa foram vítimas de fake News gerada por um advogado, onde segundo o advogado, havia um esquema de “Rachadinha na prefeitura de Aracaju”.

Em seu blog, o influencer disse que foi pego de surpresa e que Gordinho do Povo não se pronunciou no momento, mas no dia seguinte foi até a Delegacia Geral de polícia civil, onde teve uma conversa com o delegado Geral Tiago Leandro, já que o Advogado falava que tinha B.O contra o Gordinho e sua esposa, onde foi descoberto que não havia nenhum boletim de ocorrência.

O Gordinho por sua vez foi até a delegacia junto com sua esposa e realizou B.O e procedimento onde foram encaminhados para o judiciário neste sábado.

Por fim, Gordinho afirmou que vai até o fim e que todos que republicaram o vídeo da difamação dele e da sua esposa irão ser acionados na justiça.

Com informações e foto da assessoria