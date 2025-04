Após solicitação de Maurício Maravilha, Emsurb faz limpeza de canal na Alexandre Alcino

O vereador Maurício Maravilha(União Brasil ) expressou sua satisfação , nesta quarta-feira, 2 de abril, na câmara Municipal de Aracaju, com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) pela realização da limpeza do canal localizado na Avenida Alexandre Alcino, no bairro Santa Maria. A ação, que atendeu um pedido do parlamentar, visa melhorar a qualidade de vida dos moradores da região.

Em suas declarações, Maurício Maravilha destacou a importância da iniciativa para a prevenção de enchentes e a promoção da saúde pública. E parabenizou a Emsurb pelo empenho na realização do serviço avenida Alexandre Alcino.

“Agradeço ao presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Hugo Esoj comprometido na realização do serviço na Avenida Alexandre Alcino, no bairro Santa, um canal muito extenso, um serviço que vai durar 15 dias , mas o serviço está bastante avançado.Fruto de uma parceria em prol da comunidade. É um resultado de um esforço conjunto para atender às demandas da comunidade, trazendo soluções para tentar minimizar os problemas enfrentados pela população, principalmente no período de chuva, por isso agradeceu à Emurb pela prontidão em atender à solicitação”, declarou o vereador

Texto e foto Marcele Machado