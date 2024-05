APÓS TRÊS DIAS DE BUSCAS, CORPO DE HOMEM É LOCALIZADO NO RIO SÃO FRANCISCO,  NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

O corpo de um homem, de 29 anos, que desapareceu no último domingo (19), após se afogar no Rio São Francisco, na região da Orla de Propriá, foi localizado na tarde desta terça-feira (21), após três dias de buscas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) informou que por volta das 16h desta terça-feira (21), as equipes resgataram o corpo nas proximidades do povoado Saúde, no município de Santana do São Francisco.

Com a localização deste corpo, sobe para 17 o número de mortes por afogamento este ano em Sergipe.

Com informações do CBMSE