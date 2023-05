Após visita a obras e reuniões, equipe do BID conclui mais uma missão em Aracaju

Após três dias de trabalhos e visitas, a equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) encerrou mais uma missão na capital sergipana, na tarde desta quinta-feira, 25, com reunião de alinhamento com a participação do prefeito Edvaldo Nogueira. Durante o encontro, realizado no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju, o gestor agradeceu à equipe da instituição financeira pelo trabalho e pela ajuda neste processo, e à equipe da gestão municipal.

“É de fato um desafio executar todo este projeto, mas não podemos diminuir o ritmo. Nosso foco é acelerar a execução destas obras em benefício dos aracajuanos, uma vez que são projetos em diversas áreas, como mobilidade urbana, habitação e meio ambiente. A vinda desta comitiva do BID é muito importante para que a gente possa avaliar o andamento do programa e aprimorar as ações, tornando-as mais efetivas. Chegamos a consensos sobre o andamento do programa a partir de agora. E ficamos muito felizes em ter uma resposta positiva do banco sobre o que já realizamos”, afirmou o prefeito Edvaldo.

Na capital sergipana, a equipe do BID realizou reuniões e visitas técnicas às obras executadas pela Prefeitura de Aracaju com financiamento da instituição financeira. São projetos que integram o Programa de Requalificação Urbana de Aracaju – Construindo para o Futuro, e somam investimentos superiores a R$300 milhões. Está entre as obras de grande porte, por exemplo, a construção da avenida Perimetral Oeste.

Na manhã desta quinta, os representantes do banco visitaram a construção da Casa Lar, no bairro 17 de Março, do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) e de duas praças no bairro Santa Maria. A agenda de ações continuou com mais uma reunião de alinhamento, no fim da manhã. Segundo a coordenadora ambiental da Unidade de Coordenação do Programa de Requalificação Urbana (UCP), Heloísa Souza, a equipe do BID deu um retorno positivo.

“A nossa questão aqui é mostrar para o banco e para toda a sociedade que todas as obras vêm com o viés da sustentabilidade. Todas as licenças, autorizações, estudos ambientais e todos os monitoramentos mediante programas. Temos programas para monitoramento da água, programa para a fauna, de supressão vegetal, de medição de ruídos de particulares. Quando a gente fala de meio ambiente, não é apenas a vegetação natural em si. É onde nós estamos. Inclusive essa questão de higiene e segurança do trabalhador, e também da comunidade. Essa é uma grande questão que a gente preconiza dentro das políticas operacionais do banco. Esse cuidado com os nossos, para os nossos”, disse Heloísa.

A coordenadora explica que nas visitas às duas praças, a equipe observou detalhes do projeto. “A comunidade já tem essa relação de pertencimento com aquela área. É muito importante que a gente possa trazer esse cuidado também. Não apenas construir por construir. Mas, trazer uma área de lazer apropriada, não apenas com equipamentos sociais, mas que a gente possa também trazer um conforto térmico, aumentando o nosso índice de arborização urbana, trazendo de fato um melhoramento do clima, diminuição de CO2, todos nós sabemos dos benefícios que as árvores nos trazem”, explicou.

Coordenadora Social da UCP, Rosária Rabelo enfatizou a importância dos equipamentos que estão sendo construídos com o financiamento do BID, como o Creas que terá capacidade de atendimento de 100 famílias por mês, e será voltado ao cuidado com as pessoas que tiverem seus direitos violados, sejam crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência e idosos.

Já a Casa Lar, explica ela, atenderá crianças e adolescentes que estão sob tutela da Justiça, adolescentes vítimas de violência, com uma capacidade média de 10 a 12 crianças e adolescentes. E as duas praças visitadas, que já estão prontas, serão entregues para fomentar a convivência comunitária da região do Santa Maria.

“De fato, a gente percebe a satisfação dessa missão do BID, com o cumprimento das metas, no cumprimento dos indicadores, o quanto a Prefeitura vem se esforçando e trabalhando de forma integrada para, em tempo hábil, entregar todos aqueles equipamentos e todas as metas que foram estabelecidas no Programa de Requalificação Urbana”, destacou Rosária.

