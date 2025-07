Aposentadoria dos servidores municipais de Aracaju é tema de assembleia unificada

Às 8h30 da manhã da próxima quarta-feira, dia 9 de julho, assistentes sociais, trabalhadores da saúde, enfermeiros, médicos, dentistas e educadores sociais estatutários da Prefeitura de Aracaju vão realizar uma assembleia geral unificada na porta da Câmara de Vereadores de Aracaju.

A Reforma da Previdência da Prefeita de Aracaju Emília Corrêa é o tema central da assembleia que vai discutir e decidir sobre:

*Perda de direitos

*Redução da aposentadoria

*Fim da aposentadoria da especial por insalubridade

*Indicativo de greve

Enviado pela prefeita de Aracaju para a Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei Complementar 9.2025 para efetuar mudanças referentes à aposentadoria dos trabalhadores foi debatido na manhã desta segunda-feira, dia 7 de julho, durante reunião da Prefeitura de Aracaju com representantes do SINDASSE, SINDIMED, SEESE, SINODONTO, SINTS, SINTAMA, SIGMA e SINDINUTRISE.

Segundo o coordenador geral do SINDASSE, Ygor Machado, na reunião de hoje os dirigentes sindicais apontaram problemas presentes no Projeto de Lei.

“Nós apresentamos os pontos de discordância do projeto para a gestão, ficou definido que os sindicatos irão encaminhar as propostas e na quarta-feira à tarde haverá reunião da mesa de negociação para discutir as propostas encaminhadas”, declarou Ygor Machado.

Lilian Pereira, dirigente do SINTS chamou o projeto de lei de ‘pacote de maldades’. “O que consta neste ‘pacote de maldades’ é: o aumento da idade mínima para se aposentar para homens e mulheres; aumento da contribuição e o fim da aposentadoria especial por insalubridade. O assunto é importante e todos devem participar da assembleia geral na próxima quarta-feira”, reforçou.

Texto e foto Iracema Corso